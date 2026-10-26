Аналитик Высоких призвал арендаторов считать расходы перед переездом
Бизнес-аналитик и преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких заявил, что смена квартиры после повышения арендной платы не всегда приносит выгоду. Комиссия риелтору, перевозка имущества и новый залог порой съедают экономию на многие месяцы.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал прежде всего изучить условия договора. Статья 682 ГК РФ разрешает собственнику менять размер платы в одностороннем порядке лишь в ситуациях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Уведомление от владельца жилья само по себе не дает такого права. Срок предупреждения зависит от текста договора, единого правила о 30 днях нет.
Перед разговором с арендодателем Высоких рекомендует изучить предложения в своем районе. Для сравнения стоит взять 10–15 квартир с похожей площадью, ремонтом, меблировкой и транспортной доступностью. В расчеты следует включить коммунальные услуги.
Аналитик пояснил, что добросовестный квартиросъемщик имеет весомый аргумент на переговорах. Владельцу не придется искать нового жильца, проводить показы и терять деньги из-за простоя. Например, увеличение ежемесячной платы с 70 до 77 тысяч рублей даст собственнику 84 тысячи рублей за год. При комиссии в 70 тысяч и расходах на переезд в 15 тысяч смена жилья окупится примерно за 12 месяцев.
Эксперт призвал учитывать траты на временное проживание и период, когда приходится оплачивать две квартиры. Новый обеспечительный платеж потребует свободных средств, хотя позднее хозяин должен вернуть эту сумму. При разногласиях Высоких советует сохранять переписку и квитанции, продолжая выполнять действующие условия аренды.
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