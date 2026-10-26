Аналитик Высоких призвал арендаторов считать расходы перед переездом

26 октября 2026, 08:56

Аналитик Высоких: при росте аренды переезд не всегда позволяет сэкономить

Фото: iStock/LENblR

Бизнес-аналитик и преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких заявил, что смена квартиры после повышения арендной платы не всегда приносит выгоду. Комиссия риелтору, перевозка имущества и новый залог порой съедают экономию на многие месяцы.