Дорогие покупки после стресса помогают вернуть ощущение контроля

26 октября 2026, 08:02

Бизнес-психолог Аветова: дорогая покупка помогает вернуть чувство контроля

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Бизнес-психолог, преподаватель программ MBA и Executive MBA Виталия Аветова объяснила, почему после конфликтов, отказов или тяжелого рабочего дня люди нередко решаются на дорогие приобретения. По ее словам, такая трата помогает быстро почувствовать самостоятельность и повысить самооценку.