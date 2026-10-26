Дорогие покупки после стресса помогают вернуть ощущение контроля
Бизнес-психолог, преподаватель программ MBA и Executive MBA Виталия Аветова объяснила, почему после конфликтов, отказов или тяжелого рабочего дня люди нередко решаются на дорогие приобретения. По ее словам, такая трата помогает быстро почувствовать самостоятельность и повысить самооценку.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что неприятные события часто лишают человека ощущения влияния на ситуацию. Выбор и покупка желанной вещи дают понятный результат: человек сам принимает решение и сразу получает то, чего хотел.
Особую роль играют вещи, на которые раньше не хватало денег. Они воспринимаются как подтверждение личного успеха и способ поощрить себя после обиды или критики. Такая покупка способна ненадолго улучшить настроение и вернуть чувство собственной значимости.
Импульсивные траты чаще происходят вечером. К концу дня снижается способность трезво оценивать расходы, а желание получить удовольствие сразу становится сильнее рациональных доводов.
Разовая покупка на эмоциях не указывает на психологическую проблему, подчеркнула Аветова. Повод задуматься возникает, если шопинг превращается в привычный способ борьбы со стрессом, приводит к выходу за бюджет, необходимости скрывать траты или чувству вины.
Перед крупным приобретением психолог посоветовала спросить себя, давно ли возникло желание купить вещь. Если мысль появилась сразу после неприятного разговора или события, решение лучше перенести на следующий день. После отдыха станет яснее, нужна ли покупка или человеку важнее поддержка, сон и другой способ восстановить спокойствие.
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