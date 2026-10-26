Турагент Мумтаз: отдых в Турции останется дорогим для россиян в 2027 году
Турагент Бушра Дилек Мумтаз предупредила, что Турция сохранит статус дорогостоящего направления для россиян в 2027 году, даже с учетом акций на раннее бронирование. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт отметила, что гостиницы предлагают специальные тарифы, однако прежнего уровня цен туристам ждать не стоит. На сумму путевки влияют класс отеля, выбранный курорт, продолжительность поездки, даты вылета и условия покупки.
Генеральный директор агрегатора пакетных туров «Турвизор» Илья Юртаев сообщил, что россияне уже могут планировать летний отпуск 2027 года. В начале продаж отели снижают цены на 20–35%. Поездка на двоих в июне обойдется минимум в 123 тысячи рублей.
Высокие расходы поддерживает инфляция в Турции. Ранняя покупка позволит сэкономить на размещении, однако в общий бюджет войдут питание, поездки по курорту, экскурсионные программы и прочие расходы.
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