Турагент Мумтаз: отдых в Турции останется дорогим для россиян в 2027 году

26 октября 2026, 08:42

Фото: iStock/den-belitsky

Турагент Бушра Дилек Мумтаз предупредила, что Турция сохранит статус дорогостоящего направления для россиян в 2027 году, даже с учетом акций на раннее бронирование. Об этом пишет РИА Новости.