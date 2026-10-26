Гастроэнтеролог объяснил, стоит ли добавлять мед в горячий чай

26 октября 2026, 07:40

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Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов сообщил, что мед не теряет всю питательную ценность после добавления в горячий чай. Однако для сохранения части активных веществ напиток лучше слегка остудить.