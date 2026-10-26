Гастроэнтеролог объяснил, стоит ли добавлять мед в горячий чай
Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов сообщил, что мед не теряет всю питательную ценность после добавления в горячий чай. Однако для сохранения части активных веществ напиток лучше слегка остудить.
В беседе с «Газетой.Ru» Белоусов отметил, что высокая температура влияет на отдельные компоненты меда, включая вещества с антиоксидантной активностью. При этом сахара и калорийность продукта сохраняются, поэтому горячий чай не превращает мед в бесполезную добавку.
Специалист напомнил, что мед содержит много простых углеводов. Его натуральное происхождение не отменяет необходимости контролировать размер порций, особенно людям, которым важно следить за уровнем сахара в рационе.
Чай с медом не стоит считать способом лечения простуды или заменой лекарств. Такой напиток может разнообразить питание и смягчить неприятные ощущения в горле, но при болезни следует обращаться к врачу и выполнять его рекомендации.
Гастроэнтеролог посоветовал класть мед в теплый, а не кипящий чай. Это поможет сохранить вкус продукта и часть его полезных соединений. Белоусов добавил, что избыток сладкого иногда провоцирует вздутие и дискомфорт в животе. Мед способен вызвать аллергическую реакцию. Детям до года его давать нельзя из-за риска опасных инфекций.
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