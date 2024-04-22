Аналитики «Авито» выяснили, работники какой сферы наиболее работоспособны в апреле

Фото: IStock/Liubomyr Vorona
Эксперты «Авито Работы» провели исследование и выяснили сферу, представители которой высоко оценивают свою работоспособность.
В рамках исследовния было опрошено более 7 000 работающих россиян. Для определения среднего уровня продуктивности, респондентов просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале.
По итогам опроса оказалось, что в апреле этого года больше половины (54%) респондентов оценили свои мотивацию и продуктивность на работе на 8–10 баллов из 10 возможных. Согласно аналогичному исследованию в марте текущего года, таких респондентов было 65%.
Наиболее высоко свою работоспособность оценили работники сельского хозяйства и агропромышленности (65%), туризма и ресторанно-гостиничной сферы (61%), банкинга и инвестиций (61%).
Согласно исследованию, в марте текущего года лидерами по продуктивности стали работники бухгалтерии и финансов — 71% респондентов этой сферы высоко оценивали свою продуктивность. На втором и третьем местах были работники автомобильного бизнеса (71%) и онлайн-торговли (69%).
Также было проведено исследование по территориальному признаку. Оказалось, что в апреле текущего года наибольшей продуктивностью смогли похвастаться работники из Омска (61%), Казани (58%), и Уфы (57%).
В марте 2024 года самыми замотивированными на работу были жители Ростова-на-Дону. Второе место в мартовском рейтинге также занимала Казань — 72% респондентов рассказали о своей высокой рабочей мотивации и продуктивности. В тройку самых продуктивных россиян в прошлом месяце вошли жители Омска (67%).
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По итогам опроса оказалось, что в апреле этого года больше половины (54%) респондентов оценили свои мотивацию и продуктивность на работе на 8–10 баллов из 10 возможных. Согласно аналогичному исследованию в марте текущего года, таких респондентов было 65%.
Наиболее высоко свою работоспособность оценили работники сельского хозяйства и агропромышленности (65%), туризма и ресторанно-гостиничной сферы (61%), банкинга и инвестиций (61%).
Согласно исследованию, в марте текущего года лидерами по продуктивности стали работники бухгалтерии и финансов — 71% респондентов этой сферы высоко оценивали свою продуктивность. На втором и третьем местах были работники автомобильного бизнеса (71%) и онлайн-торговли (69%).
Также было проведено исследование по территориальному признаку. Оказалось, что в апреле текущего года наибольшей продуктивностью смогли похвастаться работники из Омска (61%), Казани (58%), и Уфы (57%).
В марте 2024 года самыми замотивированными на работу были жители Ростова-на-Дону. Второе место в мартовском рейтинге также занимала Казань — 72% респондентов рассказали о своей высокой рабочей мотивации и продуктивности. В тройку самых продуктивных россиян в прошлом месяце вошли жители Омска (67%).
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Анастасия Хохлова