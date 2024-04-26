«Отрыв головы от тела»: Психолог объяснил, как работа в огороде влияет на психику человека

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Английские учёные сообщили о снижении риска депрессии при работах на даче. Исследователи выяснили, что работа в огороде снижает риск депрессии на 23%.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека.
Также специалист рассказал, почему свежий воздух и растения — это позитивный фактор для восстановления нервной системы.
Психолог добавил, что человеку не хватает заземления, а контакт с природой в этом помогает.
Таким образом, по словам Тамерлана Заникова, контакт с природой и физический труд положительно влияют на психологию человека, давая возможность понять, что он земное существо.
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«Любая монотонная физическая нагрузка (мытье посуды, уборка комнаты, грядки) — это все медитативные техники. Человек совершает цикличные действия и входит в медитативное состояние, когда у него начинает разгружаться голова. Когда моете посуду или когда квартиру убираете, погружаетесь в трансовое состояние и расслабляетесь. Это называется в психологии — диссоциация — отрыв головы от тела. У нас большинство людей живут в башке, они перестают ощущать свое тело. И у человека развивается много болезней, в том числе психосоматических, потому что человек не ощущает телесных границ. Когда ты совершаешь физические действия, голова начинается автоматически разгружаться, а тело включается — это дополнительный отвлекающий фактор», — сообщил эксперт.
Также специалист рассказал, почему свежий воздух и растения — это позитивный фактор для восстановления нервной системы.
«Ты выезжаешь за город, и на тебя перестает влиять это огромное количество шума, взгляд не упирается в дом. Мы же все время упираемся во что-то, особенно современные люди упираются в телефон. И когда ты переводишь взгляд в поле, в лес, в небо, у тебя тоже мозг резко начинается расслабляться, потому что напряжение в глазах пропадает. Напряжение в глазах связано с работой мозга сильно. Работа мозга начинает работать на других частотах», — поделился эксперт.
Психолог добавил, что человеку не хватает заземления, а контакт с природой в этом помогает.
«Человеку не хватает заземления. Мы живем все время в голове, в нереальном мире. Особенно с точки зрения того, что виртуальный мир захватывает нашу жизнь, а искусственный интеллект превратил нашу жизнь в фарс, мы уже не понимаем, где настоящее, а где нет. А природа помогает понять, что ты в реальном мире находишься», — объяснил собеседник.
Таким образом, по словам Тамерлана Заникова, контакт с природой и физический труд положительно влияют на психологию человека, давая возможность понять, что он земное существо.
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Анастасия Бондарева