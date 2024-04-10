Названа самая высокооплачиваемая работа в России

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Профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России, пишут «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Авито Работы».
По данным издания, результаты приводятся за первый квартал 2024 года. Средняя зарплата дальнобойщиков — 170 494 рубля.
При этом за квартал средние зарплатные предложения для дальнобойщиков возросли на 9%. Также за этот же период на 27% увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика. Они составили 136 151 рубль в месяц.
В тройку самых высокооплачиваемых вакансий также вошла профессия бурильщика. Средняя зарплата специалиста составляет 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 11%.
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При этом за квартал средние зарплатные предложения для дальнобойщиков возросли на 9%. Также за этот же период на 27% увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика. Они составили 136 151 рубль в месяц.
В тройку самых высокооплачиваемых вакансий также вошла профессия бурильщика. Средняя зарплата специалиста составляет 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых сотрудников выросли на 11%.
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Алёна Самарева