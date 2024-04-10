Названа самая высокооплачиваемая работа в России

На выплаты в рамках социальных контрактов в Подмосковье в этом году предусмотрено более 200 млн рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что президент поручил максимально расширить систему социального контракта и дополнительно направить на это 100 млрд рублей.