Hyundai Solaris и Kia Rio подешевели

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В апреле 2025 года корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris стали самыми дешевеющими моделями на рынке автомобилей с пробегом, снизившись в цене на 11,1% и 11,2% соответственно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Авито Авто».
Среди десяти наиболее популярных моделей, интересовавших пользователей платформы, семь автомобилей также подешевели. Средняя цена на Kia Rio и Hyundai Solaris составила 950 тысяч рублей. Кроме того, три модели — Lada Kalina (-6,8%), Ford Focus (-5,9%) и Lada Granta (-5,3%) — потеряли более 5% в стоимости.
По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито»Андрея Ковалева, увеличение числа предложений на рынке влияет на динамику цен, создавая благоприятные условия для покупателей. Однако он подчеркнул, что цена каждого автомобиля зависит от множества факторов, включая пробег, состояние и комплектацию.
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По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито»Андрея Ковалева, увеличение числа предложений на рынке влияет на динамику цен, создавая благоприятные условия для покупателей. Однако он подчеркнул, что цена каждого автомобиля зависит от множества факторов, включая пробег, состояние и комплектацию.
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Дарья Осипова