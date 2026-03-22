«Выгодно купили»: Автосалон отказался компенсировать семье бракованный автомобиль
Жительница Тулы Екатерина не получила от дилера полную компенсацию за бракованную машину. Как сообщает Telegram-канал Baza, тулячка купила Chery Arrizo в августе 2023 года в ООО «М-Авто», где тогда работал её муж, за 2,6 млн рублей.
Первые 2,5 года автомобиль работал с перебоями: гасла приборная панель, отваливалась камера зеркала (её заменили по гарантии). В декабре 2025 года на 50 тыс. км пробега застучал двигатель. Семья сдала машину в гарантийный ремонт.
Спустя 45 дней дилер сообщил: запчасти заказали из Китая, но сроки поставки неизвестны. Подменный автомобиль тулякам не выдали, выплаты по кредиту продолжались. Покупатели потребовали 3,4 миллиона рублей, включая стоимость авто, проценты, страховки, неустойку и моральный ущерб.
После угрозы огласки дилер перевёл им 2,97 миллиона рублей. От остальных выплат компания отказалась, сославшись на то, что муж Екатерины работал у них и купил машину «и так очень выгодно». При этом его имя не указали в документах.
Читайте также: