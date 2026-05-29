В России разработают методику учета данных о пробеге автомобилей
Профильные российские ведомства до 2030 года разработают методику учета сведений о пробеге транспортных средств для расчета относительных показателей их аварийности. Об этом говорится в правительственном плане, передает РИА Новости.
К 2030 году Минтранс России, Росстат и Минэкономразвития представят правительству итоги своей работы. Это делается в рамках правительственного плана по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.
Также в ходе этих мероприятий правительство планирует стимулировать обновление автопарка в стране с помощью льготных кредитов, государственных закупок и страховых льгот.
