Аналитики назвали самый продуктивный город России

Фото: IStock/Liubomyr Vorona
В январе 2024 года высокую продуктивность показали жители Волгограда, Самары и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Работы» (есть в распоряжении «Радио 1»).
Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. Уровень работоспособности от 8 до 10 баллов оценили 64, 62 и 58 процентов жителей первой тройки лидеров. В Москве высокую продуктивность ощутили только 54% респондентов. Самым непродуктивным городом оказался Челябинск – 37% жителей ощутили высокую работоспособность в январе.
Всего эксперты Авито Работы опросили больше семи тысяч работающих россиян. Согласно исследованию, в январе текущего года наибольший прилив продуктивности респонденты ощущают с 10:00 до 12:00 (46%), с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%) и с 17:00 до 20:00 (14%).
В январе текущего года больше половины россиян (54%) заявили, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. В декабре 2023 года данный показатель составлял 57%. При этом, в конце прошлого года самыми продуктивными были работники из Казани (66%), Ростова-на-Дону (65%).
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Всего эксперты Авито Работы опросили больше семи тысяч работающих россиян. Согласно исследованию, в январе текущего года наибольший прилив продуктивности респонденты ощущают с 10:00 до 12:00 (46%), с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%), с 6:00 до 10:00 (19%) и с 17:00 до 20:00 (14%).
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Екатерина Шмакова