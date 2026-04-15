Аналитики назвали стоимость шашлычного набора в 2026 году
Полноценный шашлычный набор, включающий мясо, шампуры, мангал, древесный уголь, розжиг и другие необходимые для приготовления предметы, будет стоить 4 986 рублей. Об этом РИА Новости сообщили эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Аналитики сравнили траты за период с 1 по 12 апреля текущего и прошлого года и выявили несколько тенденций. Нынешний шашлычный сезон стартовал позже, а на фоне погодного фактора и Страстной недели перед Пасхой наблюдалось снижение продаж.
Рассматривая каждый элемент набора по отдельности, эксперты пришли к выводу, что дороже всего обойдется мангал — в 3 067 рублей. Готовое мясо в среднем будет стоить 668 рублей, а древесный уголь и розжиг — 326 и 412 рублей соответственно.
