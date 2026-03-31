В Минэкологии Подмосковья напомнили о правилах отдыха на природе

31 марта 2026, 16:04

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Московской области активно тает снежный покров, почва быстро просыхает, а установившаяся теплая погода привлекает жителей на природу, включая особо охраняемые природные территории (ООПТ). Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин призвал отдыхающих соблюдать ограничения, установленные режимом особой охраны, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





Глава ведомства отметил, что желание людей проводить время на заповедных землях заслуживает поддержки, однако важно помнить: на территории заказников, памятников природы, прибрежных рекреационных зон и других ООПТ запрещен ряд видов деятельности.



В частности, на большинстве таких территорий нельзя передвигаться на транспорте вне дорог общего пользования, разбивать палаточные лагеря, разводить костры, включать громкую музыку, а также оставлять мусор.



«Кроме того, не следует забывать, что в последней декаде апреля в Подмосковье будет введен особый противопожарный режим, который устанавливает административную ответственности за разжигание открытого огня», — отметил глава Минэкологии.