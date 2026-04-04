Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники
Курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми востребованными направлениями у российских туристов на майские праздники. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе национального туроператора «Алеан».
В период майских праздников курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод стали самыми популярными направлениями для поездок, составив 43% и 26% от общего объема бронирований по России соответственно.
Согласно информации пресс-службы, на курортах Краснодарского края в майские праздники востребованы отели с современной инфраструктурой, спа-центрами и подогреваемыми бассейнами. На Кавказских Минеральных Водах наблюдается смещение спроса с санаториев на отели, предлагающие завтраки.
В сегменте экскурсионных туров россияне стали чаще выбирать поездки на Горный Алтай, Северный Кавказ, Калининградскую область, а также в Казань и города Золотого кольца. Цены на экскурсионные туры, не включая стоимость авиабилетов и железнодорожных билетов, начинаются от 27,4 тысячи рублей на двоих на три дня в Калининградскую область, от 43 тысяч рублей в Дагестан и от 58 тысяч рублей в Горный Алтай.
