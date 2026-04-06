Подмосковье стало самым популярным регионом для отдыха в глэмпингах в мае

06 апреля 2026, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область оказалась наиболее популярным регионом России для отдыха в глэмпингах на майские праздники. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».





Глэмпинг – разновидность кемпинга, объединяющая сервис гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Слово происходит от английских glamorous (гламурный) и camping (кемпинг).

«В пятёрку лидеров по популярности для отдыха в глэмпингах на майские праздники вошли Подмосковье, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Калининградская и Ленинградская области», – уточнили ТАСС эксперты.