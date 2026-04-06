Подмосковье стало самым популярным регионом для отдыха в глэмпингах в мае
Московская область оказалась наиболее популярным регионом России для отдыха в глэмпингах на майские праздники. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Глэмпинг – разновидность кемпинга, объединяющая сервис гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Слово происходит от английских glamorous (гламурный) и camping (кемпинг).
«В пятёрку лидеров по популярности для отдыха в глэмпингах на майские праздники вошли Подмосковье, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Калининградская и Ленинградская области», – уточнили ТАСС эксперты.В этом году средняя стоимость бронирования в глэмпингах на предстоящие праздники составляет 10 300 рублей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
Как отметили представители сервиса, в 2025 году наблюдался активный спрос на глэмпинги в 14 регионах. В текущем году жители 19 субъектов Федерации интересуются таким форматом. Снижение средней стоимости забронированной ночи объяснили активизацией спроса на подобное жильё.
