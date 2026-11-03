Аналитики ответили, сколько стоит поменять резину в 2026 году

03 ноября 2026, 14:18

Средний чек на шиномонтаж в России по итогам октября составил 2,5 тыс. рублей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

По итогам октября 2026 года средний чек на шиномонтаж в России составил 2,5 тыс. рублей — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили аналитики международной сети автосервисов FIT SERVICE и геосервиса 2ГИС.





Средняя стоимость общего заказ-наряда, в который помимо замены колес автовладельцы включают сопутствующие товары и дополнительные сервисные работы, выросла на 11% год к году и достигла 7,6 тыс. рублей, пишут «Известия». По данным 2ГИС, в 16 крупнейших российских городах-миллионниках сейчас действует свыше 15 тыс. точек шиномонтажа — в среднем 4,2 сервиса на каждые 10 тыс. горожан.



Наибольшая концентрация мастерских зафиксирована в Красноярске и Новосибирске (по семь точек на 10 тыс. человек), а также в Челябинске и Краснодаре (по шесть). Сложнее всего ситуация в Москве — лишь 2,5 пункта обслуживания на 10 тыс. жителей. В Ростове-на-Дону показатель составляет 3,7, в Санкт-Петербурге — ровно четыре.



При этом высокая плотность сервисов не гарантирует доступность записи: так, лидирующий по числу точек на душу населения Красноярск предлагает бронирование лишь в половине мастерских. В октябре 2026 года общий спрос на услугу оказался на 16% ниже прошлогоднего. Единственными регионами, где зафиксирован рост числа заказ-нарядов, стали Сибирь и Урал. Аналитики связывают сдержанную динамику в европейской части страны с теплой осенью и поздним наступлением заморозков.





«Поздний старт не отменяет сезонный спрос, а сдвигает его: с похолоданием запись может заполниться за несколько дней. Поэтому лучше заранее выбрать сервис и удобное время, чем после первого гололеда искать любое свободное место. При этом скорость не должна подменять качество: от соблюдения технологии зависят безопасность поездок и сохранность шин и дисков. Экономия времени для владельца — это не рекордно быстрая смена колес, а обслуживание по записи, с гарантией на работу и без необходимости возвращаться для устранения недочетов», — пояснил технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.