В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж

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В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Недовольный клиент начал стрелять из аэрозольного пистолета, потому что он был не согласен с расценками в шиномонтаже в Санкт-Петербурге.
Уточним, что накануне в полицию сообщили о стрельбе в шиномонтажной мастерской у дома №41 по Гражданскому проспекту. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину. Его подозревают в том, что в ходе конфликта из-за высоких цен на оказанные ему услуги, он несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса.
Пострадавший получил ожоги глаз и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Полицейскими изъяли у фигуранта аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело.
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Уточним, что накануне в полицию сообщили о стрельбе в шиномонтажной мастерской у дома №41 по Гражданскому проспекту. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину. Его подозревают в том, что в ходе конфликта из-за высоких цен на оказанные ему услуги, он несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса.
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Дана Игумнова