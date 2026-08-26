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В Подмосковье с начала года закрыли более 100 нелегальных шиномонтажей

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

108 шиномонтажных мастерских, открытых на землях с другим видом разрешённого использования, ликвидировали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.



Нецелевое использование участков выявили инспекторы муниципального земельного контроля. Хозяевам шиномонтажей предоставили выбор: закрыть нарушающий правила бизнес или легализовать его, изменив назначение земли.

«108 объектов, работавших без надлежащего оформления, прекратили свою деятельность. А на 120 участках вид разрешенного использования привели в соответствие с фактически», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.
Больше всего нелегальных шиномонтажей закрыли в округах Солнечногорск (11), Щёлково (семь) и Ступино (шесть).
Лев Каштанов

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