В Подмосковье с начала года закрыли более 100 нелегальных шиномонтажей
108 шиномонтажных мастерских, открытых на землях с другим видом разрешённого использования, ликвидировали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Нецелевое использование участков выявили инспекторы муниципального земельного контроля. Хозяевам шиномонтажей предоставили выбор: закрыть нарушающий правила бизнес или легализовать его, изменив назначение земли.
«108 объектов, работавших без надлежащего оформления, прекратили свою деятельность. А на 120 участках вид разрешенного использования привели в соответствие с фактически», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.Больше всего нелегальных шиномонтажей закрыли в округах Солнечногорск (11), Щёлково (семь) и Ступино (шесть).