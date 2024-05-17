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Аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве

Level Group: Спрос на малогабаритки после запрета их строительства вырастет
17 мая 2024, 17:58
Фото: iStock/Madhourse

Фото: iStock/Madhourse

Аналитики Level Group объяснили, что после запрета Москомэкспертизы строить малогабаритное жильё в столице спрос на него лишь вырастет.


«Малогабаритные квартиры — наиболее популярный формат жилья у покупателей новостроек. За последний год средняя площадь квартир, которые москвичи приобретают в новостройках, составила 41,8 кв. м. в комфорт-классе и около 57 кв. м. — в бизнес-классе», — предположили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее стало известно, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей. Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.

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В Балашихе стартовали занятия Школы начинающего предпринимателя
17 мая 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Школа начинающего предпринимателя, рассчитанная на молодых людей 16-18 лет, открылась в Балашихе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этом году на обучение «поступили» около 40 человек. Это студенты, старшеклассники, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес. Лекции для них будут читать эксперты в различных областях, бизнес-тренеры и действующие предприниматели», — говорится в сообщении.
На первом занятии для слушателей школы провели сессию знакомства и тестирование на определение предпринимательских навыков. Всего в программу входит четыре занятия. А завершается она защитой бизнес-проектов.

Школа начинающего предпринимателя организуют на базе Балашихинской торгово-промышленной палаты, она проводится ежегодно и в этом году открылась уже в девятый раз.

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В России планируют в 11-й раз провести акцию «Дети вместо цветов»
17 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Anna Sadovskaia

Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» планируется провести в России в начале учебного года, акция будет проводится уже в одиннадцатый раз, принять в ней участие сможет любой желающий, сообщает пресс-служба организатора акции — благотворительного фонда «Алёша».
Суть акции состоит в том, чтобы вместо покупки букетов на 1 сентября передать часть денег на лечение тяжелобольных детей.

«Решение об участии в акции обсуждает родительский комитет с родителями всех детей класса. Если класс присоединяется к акции, тогда комитет собирает добровольные пожертвования, причём каждый жертвует столько, сколько считает нужным. Часть этих денег идёт на покупку букета для учителя, а остальные переводятся в фонд «Алёша» на лечение ребёнка с самым срочным сбором», — говорится в сообщении.
После акции фонд представит всю документацию о полученных и потраченных средствах. Более подробную информацию можно прочесть на сайте благотворительного фонда.

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#благотворительная акция
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#россия
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Воробьёв пожелал Иванову успехов в конкурсе на пост главы Одинцовского округа
17 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым пожелал ему успехов в конкурсе на эту должность. Летом у Иванова истекает срок полномочий.
«У вас завершается пятилетний срок, 31 мая будет проведён конкурс по отбору кандидатур. Знаю, что вы хотите работать дальше. Очень важно, и это касается каждого из нас, продолжать регулярные встречи и обсуждения не достижений, а волнующих проблем. Поэтому прошу сосредоточиться на том, что мы ещё не решили. Хочу нацелить вас на активное взаимодействие с жителями для достижения результата», – сказал губернатор в завершении встречи.
Совет депутатов выберет главу Одинцовского округа 3 июня.

Ранее сообщалось, что на встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

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#депутаты
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Российские биологи предложили новый ингредиент для пищевых добавок
Российские биологи предложили добавлять листья солодки
17 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Mangkelin

Биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили добавлять в пищевые добавки не только корень, но и листья солодки из-за их пользы для здоровья.
Исследователи уточнили, что листья солодки содержат экстракты с антиоксидантной активностью, рутином, галловой и аскорбиновой кислотами.

«Сбор солодки для нужд медицины и пищевой промышленности привел к истощению ее природных запасов и уменьшению генетического разнообразия. В ряде регионов РФ и стран ближнего зарубежья она находится на грани истребления и занесена в региональные Красные книги, — добавила в беседе с Газета.ру заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева.

Ранее российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.

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#наука
#медицина
#учёный
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Нелегальных перевозчиков стройотходов в Подмосковье с начала мая оштрафовали на ₽3,5 млн
17 мая 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Общая сумма штрафов, которые начислили в Московской области с начала месяца по данным с видеокамер за нелегальную перевозку строительных отходов, превысила три с половиной миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В первой половине мая дорожные камеры помогли выявить 48 нарушителей, которые теперь пополнят бюджет на сумму более 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего нарушителей было зафиксировано на дорогах в городском округе Клин, включая 89-й километр Ленинградского шоссе, а также участок федеральной трассы М-10 «Россия» в районе посёлка Кирилловка. Там с начала мая водителям грузовиков выписали 25 штрафов за нелегальную перевозку мусора на общую сумму 2 миллиона 385 тысяч рублей.

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#минчистоты
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Прошу меня не искать: Появилось новое видео сбежавшей от семьи чеченки Заурбековой
Сбежавшая от семьи чеченка Заурбекова записала видео, где попросила не искать её
17 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/kitzcorner

Сбежавшая из семьи 19-летняя чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, на котором попросила не искать её и сообщила, что с ней всё в порядке. Об этом сообщает Telegram-канал «Марем».
Напомним, в пятницу, 17 мая, адвокат Заурбековой Наталия Тихонова заявила, что девушка покинула Россию и находится в безопасном месте.

В новом видео девушка утверждает, что с ней всё в порядке, и она находится в безопасности.

«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов — очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — сказала Заурбекова в новом обращении.

Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.

При этом депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне.

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Стало известно, в каких городах легче всего найти работу таксистом
17 мая 2024, 17:06

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Эксперты «Авито Работы» изучили вакансии в сфере такси за апрель 2024 года и определили топ-10 городов России, в которых работодатели активнее всего ищут работников этого сегмента.
По данным платформы, в Новокузнецке оказалась самая высокая доля вакансий для водителей такси — она составила 3,1%, а в целом по сфере — 3,5% от общего числа вакансий в городе.

Также профессия таксиста оказалась востребованной в Кемерове и Барнауле — доля вакансий за апрель от общего числа предложений в первом городе составила 2,8%, во втором — 2,5%. Далее идут Ставрополь (2,4%), Томск (2,3%), Калининград (2,3%), Иркутск (2,3%), Астрахань (2,2%), Оренбург (2,1%), Тольятти (2%).

Отмечается, что вакансия водителя такси входит в ТОП-10 самых востребованных у работодателей — она стала девятой по счету среди самых массовых профессий в России. Всего доля вакансий для таксистов в апреле 2024 года составила 2,2% от общего числа вакансий, а в целом по сфере такси — 2,7%.

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#иркутск
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Тормозная система упавшего в Мойку автобуса оказалась исправна
17 мая 2024, 17:00

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Тормозная система автобуса, который упал в Мойку в Санкт-Петербурге, оказалась исправной. Об этом сообщает портал «78».
В распоряжение издания попали предварительные данные автотехнической экспертизы автобуса. Её назначили сразу после возбуждения уголовного дела.

«Тормозная система и относящиеся к ней агрегаты на момент аварии были в исправном состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее на неисправность тормозов указывал арестованный водитель автобуса Рахматшох Курбонов.

Напомним, на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв – погибли четыре человека.

Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан в качестве подозреваемого.

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Во дворах Подмосковья отремонтировали более 220 тысяч квадратных метров асфальта
17 мая 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 220 тысяч квадратных метров асфальта отремонтировали во дворах и на внутриквартальных проездах в Московской области с начала года, было ликвидировано около 1,2 тыс. дорожных ям, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В настоящее время обновлено уже 220 000 квадратных метров асфальта, устранены 1172 ямы. (…) Всего до конца года во дворах Подмосковья в рамках планового ремонта должны восстановить 575 418 квадратных метров асфальта в 33 городских округах», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что хорошие темпы работы по устранению дефектов асфальтового покрытия во дворах демонстрируют подрядчики в 22 муниципалитетах, в том числе в Химках, Балашихе, Дмитровском, Можайском и Наро-Фоминском округах.

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