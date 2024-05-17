Аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве

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Аналитики Level Group объяснили, что после запрета Москомэкспертизы строить малогабаритное жильё в столице спрос на него лишь вырастет.
«Малогабаритные квартиры — наиболее популярный формат жилья у покупателей новостроек. За последний год средняя площадь квартир, которые москвичи приобретают в новостройках, составила 41,8 кв. м. в комфорт-классе и около 57 кв. м. — в бизнес-классе», — предположили в беседе с Газета.ру специалисты.
Ранее стало известно, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей. Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.
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