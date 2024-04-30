Риелтор назвал главные ошибки при сдаче жилья в аренду

Самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники. Об этом рассказал старший партнер риэлторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в беседе с РИА Недвижимость.