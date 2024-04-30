Риелтор назвал главные ошибки при сдаче жилья в аренду

Фото: istock / LENblR
Самыми распространенными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники. Об этом рассказал старший партнер риэлторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов в беседе с РИА Недвижимость.
Собеседник издания заявил, что собственники обращают внимание на другие объявления, упуская момент, что квартиры все еще находятся в экспозиции, поскольку, например, могли не найти арендаторов из-за цены.
Смирнов также указал на важность комплектации жилья бытовой техникой. К примеру, арендаторы часто спрашивают о наличии посудомоечной машины, плиты на две конфорки или кондиционера, а не телевизора.
Эксперт отметил, что в элитном сегменте люди предпочитают арендовать пустую квартиру, в то время как в экономе полностью комплектованную.
Если в помещении есть старая советская мебель, Смирнов рекомендовал избавиться от нее и согласовать арендные каникулы на месяц, чтобы арендатор сам приобрел новую мебель.
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«Если видите объявление, отнимите 7-10% и проверьте, что будет со спросом. Всегда можно поднять цену. Простой одного месяца уже не окупается. Лучше быстро сдать квартиру за 60 тысяч в месяц, чем долго искать арендатора, готового снимать ее за 65 тысяч», — пояснил риэлтор.
Смирнов также указал на важность комплектации жилья бытовой техникой. К примеру, арендаторы часто спрашивают о наличии посудомоечной машины, плиты на две конфорки или кондиционера, а не телевизора.
Эксперт отметил, что в элитном сегменте люди предпочитают арендовать пустую квартиру, в то время как в экономе полностью комплектованную.
Если в помещении есть старая советская мебель, Смирнов рекомендовал избавиться от нее и согласовать арендные каникулы на месяц, чтобы арендатор сам приобрел новую мебель.
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Алина Юрчак