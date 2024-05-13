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Назван город с самой дешёвой недвижимостью

Яндекс.Недвижимость: Самые дешёвые квартиры продавались в Воронеже в апреле
13 мая 2024, 21:56
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Согласно статистике сервиса Яндекс.Недвижимость, наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже.
Уточняется, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.

Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.



Как передаёт Газета.ру, самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в новостройках Москвы. Там они стоили в среднем 12,7 млн рублей.

Отмечается, что исследование было проведено в мае этого года.

Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.

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#недвижимость
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#цена
#новостройки
Супруга актера Жарикова назвала последствия инсульта причиной его смерти
13 мая 2024, 21:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Актер и каскадер Владимир Жариков скончался из-за последствий инсульта, который он перенес ранее, заявила его супруга Таифа в интервью ИА «Регнум».
«Два месяца назад у него был инсульт. Мы видели, как каждый день он ослабевал в больнице. Инсульт просто разрушил его», — рассказала жена актера.
По словам Таифы, в больнице Жариков начал писать книгу о своей жизни, но не успел ее закончить.

Жариков скончался 10 мая. Он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком. Его творческий путь включает более 80 ролей в кино. Среди них такие фильмы, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».

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#игры
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Пилоты с инвалидностями проведут в Подмосковье автопробег «Дорогами Победы»
13 мая 2024, 21:54

Фото: iStock/vadimguzhva

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведет 16 мая 2024 года Патриотический автопробег «Дорогами Победы».
Мероприятие посвящено празднованию Дня Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут автопробега пройдет через города воинской славы Московской области: Наро-Фоминск (площадь Победы), Можайск (Губернаторская площадь), Волоколамск (улица Сергачева) и Дмитров (улица Советская). В рамках мероприятия также состоятся тематические митинги с возложением цветов, чтением патриотических стихов и концертной программой.

Участниками автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на кресла-колясках. Они представляют города: Пушкино, Серпухов, Егорьевск, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев-Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна, Видное.

Как отметили организаторы, мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами среди которых: инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Московской областной Думы, советники Глав городских округов.

Автопробег стартует в 10.00 и закончится в 19:00. Подобное мероприятие пройдёт на территории Московской области второй раз. В 2023 году 12 участников Патриотического автопробега «Дорогами Победы» посетили: Мемориальный комплекс Героям панфиловцам (Волоколамский г.о., деревня Нелидово), музейный комплекс Зои Космодемьянской (Рузский г.о, деревня Петрищево), музей-заповедник Бородинское поле (Можайский г.о., деревня Бородино).

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Стало известно о снижении цен на новостройки в Москве
Цены на новостройки в Москве снизились
13 мая 2024, 21:44

Фото: iStock/goncharovaia

Средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.
«В 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причём на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами», — объяснил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

Ранее старший партнёр риелторской компании Сергей Смирнов заявлял, что самыми распространёнными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.

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#недвижимость
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Дороги, ЖКХ и медицина: глава Павловского Посада провел оперативное совещание
13 мая 2024, 21:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с руководителями городских служб. В его рамках обсудили вопросы ремонта дорог, отопления, медицины и другие.
Во вступительной речи Семенов проинформировал коллег о перестановке в администрации округа. Так, на должность замглавы Павлово-Посадского городского округа по вопросам ЖКХ назначен Александр Белоусов, а замглавы по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства и экологии — Нина Пастушенко.

В ходе выступления он рассказал, что в этом году в округе планируется отремонтировать 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 14,8 километров.

Затронули и тему отопления. Из 42 котельных удалось запустить 32. Теплом обеспечено 97% жителей округа. Причины незапуска девяти котельных заключаются в ремонте счетчиков газа, неисправности предохранительных запорных клапанов, прогорании дымоходов, а также ремонте теплообменного оборудования.

Вместо угольных котельных в Чисто-Перхурово, Ново-Загарье и Казанском будут строиться новые блочно-модульные сооружения.

Поговорили и о здравоохранении. Как отметил Семенов, детское отделение на улице Фрунзе полностью переведено в ЦРБ в связи с аварийным состоянием задания.

«Планируем капитальный ремонт данного корпуса в 2025 году. В Электрогорской больнице завершается ремонт операционного и реанимационного блоков. Через 2 недели планируем возобновить работу хирургического отделения. К концу июня гинекология также будет отремонтирована», — сказал Семенов.

Также глава округа дал поручение службам обратить внимание на своевременный вывоз мусора, покос травы, высадку цветов, ямочный ремонт дорог и обновление дворовых территорий.

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#подмосковье
#глава
#павловский посад
#совещание
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Приговор Бишимбаеву за убийство жены: почему «мало» дали и сможет ли он выйти по УДО
Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за истязание и убийство жены
13 мая 2024, 19:24

Фото: iStock/Maddie Red Photography

По резонансному дело об убийстве бывшим министром экономики Казахстана своей супруги вынесено решение суда. О том, на какой срок осудили Куандыка Бишимбаева и как близкие убитой отреагировали на приговор, расскажет редакция «Радио 1».

Экс-министра Казахстана осудили на 24 года


Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении максимальной безопасности. Также осужденный будет обязан выплатить в счет государства судебные издержки на сумму 2,3 млн тенге (около 478 тыс. рублей) и перечислить в фонд компенсации потерпевшим 103,5 тыс. тенге (примерно 21,4 тыс. рублей).

Суд вынес также приговор родственнику Бишимбаева и владельцу ресторана BAU, где произошло жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему четыре года лишения свободы.

Брат убитой Салтанат Нукеновой назвал справедливым приговор Бишимбаеву


Брат убитой Айтбек Амангельды счел приговор Бишимбаеву справедливым и заявил, что осужденный будет отбывать практически пожизненный срок.

«Это был один из вариантов, который мы ожидали. В принципе, я думаю, на этом мы остановимся. Через 24 года ему будет уже 68 лет, это практически и есть пожизненное», — заявил брат убитой.

Однако следящие за онлайн-трансляцией неравнодушные зрители писали: «Мало! Мало!». Многие наблюдатели за этим делом надеялись, что Бишимбаев получит пожизненное наказание.


Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором


Бишимбаев 8 часов избивал жену


Бывшего заместителя министра задержали 9 ноября 2023 года. За день до этого, после ссоры, экс-министр избил свою жену, после чего она потеряла сознание и так и не пришла в себя. В ходе допросов Бишимбаев заявлял, что девушка сама спровоцировала ссору и оскорбляла его. При этом Бишимбаев свою вину в умышленном убийстве с особой жестокостью отрицал. Он настаивал на том, что лишь несколько раз толкнул супругу. Однако экспертиза установила, что бывший чиновник истязал свою жену на протяжении восьми часов. В результате побоев девушка скончалась.

Три человека более 15 раз призывали вызвать Салтанат Нукеновой скорую помощь, но Бишимбаев сделал это спустя несколько часов после того, как его жена перестала дышать. Пока Салтанат лежала избитая без сознания в ВИП-кабинке ресторана BAU, ее муж в том же зале встречался с другой женщиной, ужинал с братом.

Отец Нукеновой высказался за пожизненный приговор экс-министру


Перед заключением суда надежду на пожизненный приговор для экс-министра также выразил отец Нукеновой Амангельды Нукенов. Он подчеркнул, что любой другой исход дела будет несправедливым.

Вину Бишимбаева определил суд присяжных


В судебном процессе по настоянию Бишимбаева участвовали присяжные заседатели. На их рассмотрение было вынесено 13 вопросов, связанных с делом против бывшего министра. В частности, присяжные должны были определить, была ли доказана вина экс-министра в неоднократных избиениях своей жены, а также сознательно ли Бишимбаев лишил ее жизни.

Реакция матери Бишимбаева на приговор


Во время оглашения приговора мать Куандыка Бишимбаева, которая прежде без сожаления смотрела видеозаписи, на которых ее сын жестоко истязал Нукенову, впервые не смогла сдержать эмоции. После слов судьи о сроке наказания, женщина заплакала.

Выйдет ли Бишимбаев по УДО


После оглашения решения многие задались вопросом, сможет ли Бишимбаев выйти из колонии по УДО. На этот вопрос журналистам ответила прокурор Айжан Аймаган. Представитель стороны обвинения отметила, что Бишимбаев не сможет получить условно-досрочное освобождение без согласия родственников Салтанат.

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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
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#компенсации
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#казахстан
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Клуб «Ночные волки» открыл сезон проездом по Москве и мотошоу
13 мая 2024, 18:57

Фото: телеканал 360

Мотоциклисты из разных уголков России открыли сезон. Они встретились в Байк-центре мотоклуба «Ночные волки» и стартовали к ВДНХ, где была запланирована первая остановка.
Как рассказал президент мотоклуба Александр «Хирург» Залдастанов, в этом году мотоциклисты получили возможность провести программу у монумента «Рабочий и Колхозница».

Зрелищную программу мотоклуб разработал специально ко Дню Победы. Посмотреть её собралось множество зрителей.

Фото: телеканал 360

«В мотоколонне ехали наши близкие, участники СВО, те, кто, пройдя через горнило сегодняшней войны и получив ранения и увечья, всё равно рвётся на фронт. Война – это не только технология. Это еще и дух», – обратился к собравшимся обратился Залдастанов.

На сцену вышли бойцы спецоперации. Андрей Мищенко с позывным «Голивуд» – командир отряда «Ночные волки» интернациональной бригады «Пятнашка». В феврале он командовал эвакуацией раненых под танковым огнём. Был тяжело ранен, награждён медалью «За воинскую доблесть».

Фото: телеканал 360

Александр Корушкин с позывным «Псков» при попытке прорыва противника одного из флангов в Авдеевской промзоне, командовал обороной. Боец получил тяжёлое осколочное ранение в голову, но сумел восстановиться.

Фото: телеканал 360

Аплодисментами приветствовали военнослужащего Андрея Алтухова с позывным «Бульдог». В боях мужчина лишился обеих ног, но его дух остался несломленным.


Фото: телеканал 360

«Спасибо Хирургу, что позвал. Мы делаем большое дело, завершаем не законченное нашими дедами и прадедами. Мы делаем всё для лучшего будущего нашей Родины, нашей детей», – заявил Герой России Сергей Бойко с позывным «Кубань».

Фото: телеканал 360

Затем на площадь перед монументом выехал огромный железный волк, оформленный в стилистике «Поезда Победы». Он вёз Земной шар. Внутри шара ревели моторы.

Александр Залдастанов прочитал перед собравшимися стихи. Перед ними также выступила певица Юлия Чичерина.

Следующей точкой мотопробега стал Парк Победы на Поклонной горе. Там «Ночные волки» передали музею Победы памятные монеты. Старые монеты СССР опускали в символическую сокровищницу и гости парка.


Кульминацией открытия Мотосезона стало мотошоу от «Ночных волков» в Байк-центре.


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#мотоцикл
#сезон
#вднх
#москва
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В Подмосковье с начала мая обустроили более 40 «народных троп»
13 мая 2024, 18:18

Фото: пресс-служба управления

С начала мая специалисты обустроили в Московской области 43 дорожки сети «народных троп». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
В регионе успешно реализуется программа развития пешеходной инфраструктуры. «Народные тропы» связывают социальные объекты городов, делая привычные маршруты более удобными и комфортными. При этом подрядчики работают согласно плану-графику.
«Так, в Реутове работы завершены по всем четырём адресам. Теперь жители могут сократить дорогу от дома №11 до дома №27 по Советской улице и от дома №6 на улице Молодёжной до дома №5 по Юбилейному проспекту. Также благоустроены участки «народной тропы» от дома №5 по Садовому проезду до дома №14 по улице Некрасова», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что места проведения работ по обустройству пешеходных дорожек определяли на основе запросов жителей и реальной необходимости. Всего в проект были включены уже существующие и популярные маршруты. Работы по всем 370 адресам в 40 округах, участвующих в программе, планируют завершить до конца лета.

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#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Умер каскадер Владимир Жариков
Каскадер из «Места встречи изменить нельзя» Жариков умер в возрасте 85 лет
13 мая 2024, 18:17

Фото: iStock/inga

В возрасте 85 лет умер российский каскадер Владимир Жариков, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Жариков был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком, а также членом Союза кинематографистов России. В его творческой биографии более 80 актерских работ, среди которых фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».

Он также трижды участвовал в трюках в фильме «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина, заменяя милиционершу, официантку и Фокса в сценах драки. В 1980-е годы Жариков основал в Одессе школу каскадерского мастерства, проработал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер» и организовал частную кинофирму «Мустанг».

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Глава Химок обсудил с председателями СНТ округа актуальные вопросы
13 мая 2024, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Социальную газификацию, вывоз мусора и обеспечение пожарной безопасности обсудил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин с председателями СНТ, расположенными на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
«С учетом присоединения новых территорий Луневского и Кутузовского сейчас в Химках насчитывается более 130 садоводческих товариществ. Стартовал дачный сезон — обсудили с председателями СНТ волнующие вопросы», — цитируются в сообщении слова Волошина.
Участие во встрече приняли также члены местного Совета депутатов, начальник территориальных управлений округа Химки, представители МЧС, Мособлгаза и регионального оператора по вывозу мусора — компании «Экопромсервис».

Глава подразделения «Солнечногорск» компании «Экопромсервис» Юлия Быкова отметила, что уборка контейнерных площадок от мусора проводится согласно нормативам.

«Большинство СНТ полностью выполняют свои обязанности, но хочу отметить, что в случае задержки платежей мы готовы работать в досудебном индивидуальном формате, подобрать оптимальные варианты», — подчеркнула Быкова.
На встрече также отметили, что в текущем году планируется газифицировать 34 СНТ, а также напомнили собравшимся о главных правилах пожарной безопасности, включая запрет на разведение костров вне специально отведённых для этого мест.

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#химки
#снт
#дмитрий волошин
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