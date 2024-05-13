Назван город с самой дешёвой недвижимостью

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Согласно статистике сервиса Яндекс.Недвижимость, наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже.
Уточняется, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.
Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.
Как передаёт Газета.ру, самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в новостройках Москвы. Там они стоили в среднем 12,7 млн рублей.
Отмечается, что исследование было проведено в мае этого года.
Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.
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Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.
Как передаёт Газета.ру, самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в новостройках Москвы. Там они стоили в среднем 12,7 млн рублей.
Отмечается, что исследование было проведено в мае этого года.
Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева