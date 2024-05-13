Стало известно о снижении цен на новостройки в Москве

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Средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.
«В 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причём на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами», — объяснил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.
Ранее старший партнёр риелторской компании Сергей Смирнов заявлял, что самыми распространёнными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.
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