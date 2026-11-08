Аналитики рассказали о новом увлечении россиян
Аналитики маркетплейса Ozon рассказали РИА Новости о растущем интересе россиян к обустройству мини‑огородов на балконах и подоконниках. Данные показывают заметный рост спроса на товары для домашнего выращивания растений.
В октябре спрос на семена огурца вырос почти в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на зелень для подоконников — в 5,5 раза. Существенно увеличилась и востребованность отдельных культур: продажи базилика в горшочках выросли в пять раз, томатов — в четыре раза (в годовом выражении).
Растущий интерес к домашнему огородничеству отражается и на спросе на вспомогательные товары. Выросли продажи грунта для домашнего выращивания, удобрений и подкормки для огурцов и помидоров. Также аналитики зафиксировали рост спроса на микрозелень.
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