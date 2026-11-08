Аналитики рассказали о новом увлечении россиян

08 ноября 2026, 05:58

Россияне увлеклись обустройством мини-огородов на подоконниках

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Аналитики маркетплейса Ozon рассказали РИА Новости о растущем интересе россиян к обустройству мини‑огородов на балконах и подоконниках. Данные показывают заметный рост спроса на товары для домашнего выращивания растений.