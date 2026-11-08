МВД предупредило о мошенниках на сайтах знакомств

08 ноября 2026, 04:42

Фото: iStock/evodka

Злоумышленники на платформах для онлайн‑знакомств действуют по отработанной схеме. Они стремятся максимально быстро завоевать доверие собеседника, чтобы затем перевести разговор на финансовую тему, сообщили в МВД РФ.