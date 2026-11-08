МВД предупредило о мошенниках на сайтах знакомств
Злоумышленники на платформах для онлайн‑знакомств действуют по отработанной схеме. Они стремятся максимально быстро завоевать доверие собеседника, чтобы затем перевести разговор на финансовую тему, сообщили в МВД РФ.
Всё начинается с безобидной просьбы — например, помочь получить скидку через чат‑бот или оформить заказ. Для этого человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС «для подтверждения». На этом этапе происходит компрометация аккаунта жертвы.
Далее в дело вступают профессиональные мошенники. Они продолжают общение и под разными предлогами оказывают давление, чтобы выманить деньги.
В ведомстве выделили ключевой маркер опасной ситуации: резкий переход к разговорам о деньгах, кодах, аккаунтах или лёгком заработке. Если в переписке на сайте знакомств появляется такая тематика, МВД настоятельно рекомендует немедленно прекратить общение.
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