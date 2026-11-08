TikTok обвинили в скрытой рекламе секс‑контента
Исследователи выявили в TikTok схемы, с помощью которых авторы роликов привлекают аудиторию на площадки с откровенным контентом. При этом сами видео зачастую маскируются под обычные бьюти‑блоги, кулинарные сюжеты или ролики об уходе за собой, пишет The Guardian.
Поскольку правила платформы запрещают прямые упоминания сервисов вроде OnlyFans, блогеры используют специальные слова‑намёки и эмодзи. Такие отсылки незаметно встраивают в привычные для соцсети форматы — например, в видео о макияже или процессе приготовления еды.
Дополнительный рычаг воздействия — демонстрация «успешного образа жизни». В кадре мелькают дорогие автомобили, роскошные особняки и пачки денег. Так инфлюенсеры подают продажу секс‑контента как лёгкий путь к богатству.
Эксперты обеспокоены тем, что подобный контент может влиять на несовершеннолетних. Исследователи настаивают на необходимости усилить меры защиты подростков от материалов, косвенно продвигающих секс‑индустрию.
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