TikTok обвинили в скрытой рекламе секс‑контента

08 ноября 2026, 04:32

The Guardian: безобидные видео в TikTok маскируют под рекламу секс-контента

Фото: iStock/Cristian Storto Fotografia

Исследователи выявили в TikTok схемы, с помощью которых авторы роликов привлекают аудиторию на площадки с откровенным контентом. При этом сами видео зачастую маскируются под обычные бьюти‑блоги, кулинарные сюжеты или ролики об уходе за собой, пишет The Guardian.