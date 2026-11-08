Два крупнейших медиахолдинга России и Китая объявили о сотрудничестве
РФ и Китай наметили долгосрочное медиасотрудничество. Информационные агентства «Россия сегодня» и «Синьхуа» разработают пятилетний план.
В Пекине состоялась встреча генерального директора российской медиагруппы Дмитрия Киселёва и гендиректора китайского информационного агентства Китая Фу Хуа. Переговоры прошли в рамках 7‑го Всемирного медиасаммита (5–9 ноября), главная тема которого — «СМИ в эпоху интеллектуальных технологий: от консенсуса к действию».
Стороны договорились сформировать пятилетний план сотрудничества. Фу Хуа подчеркнул, что Синьхуа придаёт большое значение партнёрству с «Россией сегодня» и заинтересовано в расширении практической работы по разным направлениям. В качестве ключевых векторов он выделил взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и проведение совместных мероприятий.
Киселёв поддержал идею долгосрочного плана и отметил, что работа по линии ИИ уже идёт. В частности, агентства согласовали взаимные визиты профильных специалистов. Так, уже в декабре делегация экспертов медиагруппы «Россия сегодня» планирует посетить Пекин для обсуждения проектов, связанных с искусственным интеллектом.
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