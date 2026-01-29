Аналитики рассказали о стремлении молодежи уйти из офисов на природу

29 января 2026, 18:31

«Выберу.ру»: 49% зумеров хотят работать на природе, а не в офисе

Фото: iStock/Professor25

Почти половина представителей поколения зумеров хотели отказаться от работы в офисе в пользу другой занятости, включая вахтовую работу и труд в удаленных природных регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».





Так, согласно опросу, почти треть респондентов задумываются о смене офисного труда на более экологичный формат занятости.





«28% респондентов признались, что рассматривали возможность смены привычной карьеры. Среди них 38% хотели бы работать в условиях уединения и ближе к природе, 29% связывали альтернативную занятость с путешествиями, 13% предпочли бы деятельность, предполагающую активное общение с интересными людьми, а 12% — работу, связанную с животными», — говорится в исследовании.

«Чтобы избежать психологических трудностей, важно подходить к вопросу выхода в офис гибко. Желательно для начала договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму», — отметила эксперт.