Аналитики рассказали о стремлении молодежи уйти из офисов на природу

«Выберу.ру»: 49% зумеров хотят работать на природе, а не в офисе
Почти половина представителей поколения зумеров хотели отказаться от работы в офисе в пользу другой занятости, включая вахтовую работу и труд в удаленных природных регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Так, согласно опросу, почти треть респондентов задумываются о смене офисного труда на более экологичный формат занятости.
«28% респондентов признались, что рассматривали возможность смены привычной карьеры. Среди них 38% хотели бы работать в условиях уединения и ближе к природе, 29% связывали альтернативную занятость с путешествиями, 13% предпочли бы деятельность, предполагающую активное общение с интересными людьми, а 12% — работу, связанную с животными», — говорится в исследовании.
При этом большинство опрошенных согласны пожертвовать доходом ради работы, которая будет соответствовать их идеальному образу жизни. Только 14% респондентов готовы сменить деятельность только при сохранении прежнего уровня зарплаты.
Ранее другое исследование показало, что каждый третий работающий на удаленке россиянин готов уволиться, если руководство потребует его возвращения в офис.
В этой связи психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что это связано со страхом возобновления активного взаимодействия с большим количеством людей.
«Чтобы избежать психологических трудностей, важно подходить к вопросу выхода в офис гибко. Желательно для начала договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму», — отметила эксперт.
При вызове с удаленки Наумова порекомендовала составить список приятных дел на вечера рабочей недели и понять, что теперь жизнь станет ярче и разнообразнее.