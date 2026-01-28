Юрист разъяснил, в каком случае работник обязан убирать снег на работе

28 января 2026, 19:43

Фото: Istock/galinast

Согласно трудовому законодательству, работодатель не может обязать сотрудника убирать снег, если такая функция отсутствует в его должностных обязанностях. Об этом сообщил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.





В беседе с «Татар-информ» Соловьёв уточнил, что Трудовой кодекс содержит норму, которая позволяет работодателю предложить сотруднику дополнительную работу за отдельную оплату. Такой работой может стать и расчистка снега.



По словам юриста, в подобных ситуациях исход зависит от договорённостей между сторонами. Один работник может отказаться, другой — выполнить работу безвозмездно, а третий — согласиться только за дополнительное вознаграждение.

«Таким образом, на работника можно возлагать только то, что прописано в трудовом контракте, либо по добровольному согласию или же за плату как дополнительную работу», — заявил Соловьёв.