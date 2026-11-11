Эксперт предупредил о росте цен на елки и подарочные наборы к декабрю

11 ноября 2026, 07:22

В декабре сильнее всего дорожают гирлянды, елки и продуктовые наборы

Фото: iStock/Julia Klueva

CEO медиагруппы Enjoy Digital Арсений Снедков посоветовал покупать новогодние подарки заранее. По его словам, к концу декабря в магазинах станет больше покупателей, а цены на праздничные товары достигнут максимума. Об этом сообщает «Газета.Ru».