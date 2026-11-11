Эксперт предупредил о росте цен на елки и подарочные наборы к декабрю
CEO медиагруппы Enjoy Digital Арсений Снедков посоветовал покупать новогодние подарки заранее. По его словам, к концу декабря в магазинах станет больше покупателей, а цены на праздничные товары достигнут максимума. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эксперт отметил, что гирлянды в октябре стоят на 85% дешевле, чем в декабре. Похожая ситуация складывается с елками. Заранее стоит выбирать и продуктовые подарки: икру, мед, корзины с вином, мясом и сыром. По оценке Снедкова, перед праздниками продавцы значительно увеличивают наценку на товары премиального сегмента.
При этом существенного подорожания техники специалист не ожидает. По его словам, рынок регулярно отслеживает цены, поэтому продавцы не склонны резко их повышать.
Ноябрьские распродажи 11.11 и «черная пятница» дают возможность сэкономить. Эксперт считает, что покупатели стали внимательнее следить за стоимостью товаров, а многие акции на маркетплейсах теперь предлагают реальные скидки.
В качестве подарка Снедков предложил рассмотреть товары для здоровья и ухода, включая средства для гигиены зубов. Другой вариант — сертификат в клинику или на косметологические услуги. Цены на такие услуги, по его оценке, остаются примерно на одном уровне в течение года.
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