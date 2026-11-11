Врач назвала пять переоцененных суперфудов и их доступные альтернативы

11 ноября 2026, 07:21

Врач Розонова: ягоды годжи, семена чиа, асаи и кокосовое масло переоценены

Фото: iStock/happy_lark

Терапевт «СМ-Клиника» Юнна Розонова назвала пять популярных суперфудов, лечебные свойства которых преувеличивает реклама. В список вошли ягоды годжи и асаи, семена чиа, кокосовое масло и спирулина. Об этом сообщает «Газета.Ru».