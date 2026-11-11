Врач назвала пять переоцененных суперфудов и их доступные альтернативы
Терапевт «СМ-Клиника» Юнна Розонова назвала пять популярных суперфудов, лечебные свойства которых преувеличивает реклама. В список вошли ягоды годжи и асаи, семена чиа, кокосовое масло и спирулина. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам врача, термин «суперфуд» не относится к медицине или науке. Так обычно называют продукты с полезными веществами в составе, которым маркетологи приписывают особое влияние на здоровье.
Ягоды годжи содержат клетчатку, каротиноиды и антиоксиданты. При этом исследований об их действии мало. Ученые не получили убедительных доказательств того, что годжи ускоряют обмен веществ или помогают сбросить вес. Вместо дорогих сушеных ягод Розонова предложила обратить внимание на изюм, курагу и черную смородину.
Семена чиа поставляют организму клетчатку, растительные омега-3 и минералы. Однако ждать от них жиросжигающего эффекта или значительного снижения уровня глюкозы не стоит. Похожие питательные вещества содержатся в семенах льна, которые зачастую обходятся дешевле.
Реклама нередко обещает, что асаи помогут похудеть и замедлят старение. Надежных подтверждений этим утверждениям нет. Врач советует учитывать и состав продуктов с асаи: смеси, батончики и боулы могут содержать много сахара. В качестве альтернативы она назвала чернику, ежевику и смородину.
Кокосовое масло Розонова рекомендовала использовать ради вкуса, а не для лечения или похудения. В нем много насыщенных жиров. Для сердца и сосудов предпочтительнее оливковое, рапсовое или подсолнечное масло, где преобладают ненасыщенные жиры.
Спирулина содержит белок и микроэлементы. Отдельные исследования указывают на ее умеренное влияние на давление и липидный обмен, однако считать ее средством от диабета, анемии или ожирения нельзя. При выборе добавок стоит учитывать риск загрязнений: их состав и чистота различаются.
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