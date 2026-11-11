Кардиолог объяснила, сколько сладкого можно есть при гипертонии

11 ноября 2026, 08:00

Врач Гаврилова: исключать сладкое из рациона при гипертонии не нужно

Фото: iStock/shoot_nik

Людям с повышенным давлением не обязательно полностью отказываться от десертов, рассказала врач-терапевт, кардиолог и ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова. Об этом сообщает «Газета.Ru».