Кардиолог объяснила, сколько сладкого можно есть при гипертонии
Людям с повышенным давлением не обязательно полностью отказываться от десертов, рассказала врач-терапевт, кардиолог и ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, сахар не оказывает такого прямого влияния на давление, как избыток соли. Однако большое количество сладостей в рационе способствует набору веса и повышает риск диабета. Из-за этих проблем контролировать гипертонию становится сложнее.
Врач считает, что время от времени можно позволить себе шоколад или десерт. При этом она рекомендует сократить употребление сладких напитков, реже перекусывать конфетами и следить за количеством добавленного сахара.
Особое внимание Гаврилова советует уделять соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить ее потребление пятью граммами в день. Это примерно одна чайная ложка. При подсчете нужно учитывать соль в хлебе, сыре, колбасе и готовых блюдах.
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