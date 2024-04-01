Аналог «Виагры»: Врач порекомендовала продукты для сексуального возбуждения

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Ряд продуктов питания могут воздействовать на физиологические и психологические аспекты сексуальности. Об этом рассказала врач-терапевт Клэр Бейли в материале Daily Mail.
Терапевт пояснила, что потеря интереса к сексу не всегда говорит о наличии серьезных медицинских проблем: либидо усиливается или ослабевает под влияние различных факторов. Как считает Бейли, с помощью питания можно вернуть яркие ощущения в сексуальную жизнь.
Бейли также порекомендовала женщинам для усиления возбуждения добавить в рацион устрицы, орехи и семена. Эти продукты положительно влияют на сексуальность за счёт содержания цинка.
Мужчинам терапевт посоветовала есть свеклу, поскольку она богата веществами, которые в процессе пищеварения преобразуются в азотную кислоту, необходимую для улучшения кровоснабжения внутренних органов, в том числе половой системы.
В заключении Бейли призвала мужчин и женщин есть ферментированные продукты, помогающие снижать уровень стресса.
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«Фитоэстрогены, содержащиеся в таких продуктах, как семена льна, семена кунжута и нут, действуют аналогично женскому половому гормону эстрогену. Употребление этих продуктов может помочь при симптомах менопаузы», — заявила эксперт.
Мужчинам терапевт посоветовала есть свеклу, поскольку она богата веществами, которые в процессе пищеварения преобразуются в азотную кислоту, необходимую для улучшения кровоснабжения внутренних органов, в том числе половой системы.
«Фактически, свекла действует как «Виагра», — заявила Бейли.Она отметила, что мужчинам полезно на постоянной основе употреблять продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, к примеру, лосось, анчоусы, тунец и мидии.
В заключении Бейли призвала мужчин и женщин есть ферментированные продукты, помогающие снижать уровень стресса.
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Алина Юрчак