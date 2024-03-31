«Деньги спускаются в туалет»: россиянам рассказали, когда следует отказаться от БАДов

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Человек, придерживающийся правильного питания, не нуждается в дополнительных витаминах. Об этом пишет Healthday.
Если человек со сбалансированной диетой будет принимать добавки, то всё дополнительное количество витаминов и минералов будет выводиться из организма с мочой.
При этом имеются исключения. Так, беременным женщинам важно принимать добавки, поскольку они нуждаются в фолиевой кислоте. Пожилым людям с остеопорозом необходимо дополнительное количество кальция и витамина D. А веганам и людям с целиакией нужны мультивитамины.
Кроме того, в дополнительных витаминах нуждаются спортсмены. Поскольку они не смогут съесть необходимого для поддержания мышечной массы количества белка, им следует пить протеиновые коктейли.
При этом обычным людям, занимающимся спортом, достаточно количества белка, получаемого из еды.
Также не следует забывать, что переизбыток витаминов может привести к негативным последствиям для здоровья.
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При этом имеются исключения. Так, беременным женщинам важно принимать добавки, поскольку они нуждаются в фолиевой кислоте. Пожилым людям с остеопорозом необходимо дополнительное количество кальция и витамина D. А веганам и людям с целиакией нужны мультивитамины.
При этом обычным людям, занимающимся спортом, достаточно количества белка, получаемого из еды.
Также не следует забывать, что переизбыток витаминов может привести к негативным последствиям для здоровья.
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Анастасия Чинкова