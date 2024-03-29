Врач Поликарпов рекомендовал прорабатывать с психологом постоянную тревогу

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Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что для избавления от постоянной тревоги важно изменить отношение к ситуации, что можно сделать с помощью квалифицированного психолога.
Он отметил, что чувство, когда тело постоянно напряжено и невозможно расслабиться, нельзя игнорировать.
В случае, если тревогу не удаётся унять самостоятельно, лучше обратится за помощью к специалисту, считает Поликарпов.
По его словам, кроме работы со специалистом, врач отметил пользу йоги и проработки стрессоустойчивости.
Ранее в беседе с «Радио 1» практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.
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В случае, если тревогу не удаётся унять самостоятельно, лучше обратится за помощью к специалисту, считает Поликарпов.
«Если человеку сложно изменить отношение к ситуации и перестать воспринимать как стрессовую, то стоит проработать этот вопрос с психологом», — добавил в беседе с Газета.ру врач.
По его словам, кроме работы со специалистом, врач отметил пользу йоги и проработки стрессоустойчивости.
Ранее в беседе с «Радио 1» практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.
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Мелисса Тимофеева