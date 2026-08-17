Анатолию Москвину разрешили встречи с невестой в нижегородской психбольнице

17 августа 2026, 09:21

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Анатолий Москвин, проходящий принудительное лечение в психиатрической больнице Нижнего Новгорода, несколько раз встретился с невестой Александрой. Женщине 39 лет, самому Москвину — 59. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.