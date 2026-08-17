Анатолию Москвину разрешили встречи с невестой в нижегородской психбольнице
Анатолий Москвин, проходящий принудительное лечение в психиатрической больнице Нижнего Новгорода, несколько раз встретился с невестой Александрой. Женщине 39 лет, самому Москвину — 59. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
После одной из встреч россиянин рассказал сотрудникам медучреждения, что Александра претендует на его трёхкомнатную квартиру в Нижнем Новгороде. Жильё перешло ему по наследству после смерти матери от онкологического заболевания.
В 2011 году следователи нашли в этой квартире 29 мумифицированных тел несовершеннолетних. Москвин выкапывал тела девочек на кладбищах и хранил их дома, воспринимая как кукол и «дочерей».
По информации SHOT, Александра несколько лет живёт в Лондоне, однако периодически приезжает в Россию. Она увлеклась созданием кукол без рук и ног, а в соцсетях публикует фотографии с кладбищ. Знакомые утверждают, что пара состояла в отношениях ещё до задержания Москвина.
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