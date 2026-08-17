Стало известно, что делать, если курьер не дозвонился

17 августа 2026, 09:19

Юрист Печников: требуйте новый срок доставки, если курьер «не дозвонился»

Фото: iStock/nirat

Покупатель вправе попросить назначить новую дату доставки, если курьер не смог дозвониться и увёз заказ. Об этом сообщил президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.