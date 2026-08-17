Стало известно, что делать, если курьер не дозвонился
Покупатель вправе попросить назначить новую дату доставки, если курьер не смог дозвониться и увёз заказ. Об этом сообщил президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист пояснил, что право на возврат зависит от причины отмены заказа. Когда срыв доставки произошёл по вине сервиса, клиенту должны вернуть оплату. Компании иногда предлагают дополнительную компенсацию — например, скидку на следующую покупку.
Сервисы нередко указывают в пользовательских соглашениях, что деньги не вернут, если курьер не сумел связаться с получателем. Доставку в таком случае относят к отменённой по вине клиента.
Печников отметил, что подобное условие противоречит правилам продажи товаров дистанционным способом. Пункт 20 постановления правительства № 2463 обязывает продавца после первой неудачной попытки согласовать с покупателем другой срок.
Клиент может сослаться на эту норму и потребовать повторную доставку либо компенсацию.
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