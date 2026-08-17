Юрист Курбаков разъяснил правила наследования мест на кладбищах
Юрист Иван Курбаков сообщил, что россияне не смогут включить место на общественном кладбище в завещание как имущество. Такая территория не переходит гражданину в частную собственность. Об этом пишет РИА Новости.
Участок для захоронения выделяют по правилам, установленным в сфере похоронного дела. Поэтому его нельзя приравнять к квартире, машине, земле под домом или банковскому вкладу и передать наследникам через завещание.
Закон допускает выделение земли для семейных захоронений с учётом федеральных и региональных норм. Однако это право не делает человека владельцем участка. Распорядиться территорией как объектом недвижимости он не вправе.
В Федеральной нотариальной палате пояснили, что кладбищенские земли находятся в государственной либо муниципальной собственности. Места погребения нельзя продавать, дарить, закладывать или передавать другим лицам.
При этом родственник может получить статус ответственного за захоронение. Он позволяет ухаживать за могилой и организовывать погребение членов семьи. Решение о закреплении такого статуса принимают администрация кладбища, МФЦ или иной уполномоченный орган.
Нотариусы уточнили, что в завещании разрешено выразить пожелание о собственном погребении: указать место, традиции проведения церемонии или просьбу похоронить рядом с конкретными умершими родственниками. Такие распоряжения встречаются в завещаниях достаточно часто.
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