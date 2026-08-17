Юрист Курбаков разъяснил правила наследования мест на кладбищах

17 августа 2026, 08:52

Курбаков: завещать место на общественном кладбище нельзя, оно не в собственности

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Юрист Иван Курбаков сообщил, что россияне не смогут включить место на общественном кладбище в завещание как имущество. Такая территория не переходит гражданину в частную собственность. Об этом пишет РИА Новости.