Психотерапевт предупредила о ссорах в парах из-за храпа

17 августа 2026, 08:42

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Психотерапевт клиники академика Ройтберга Ирина Крашкина заявила, что храп способен превратить ночной отдых в источник постоянного напряжения между партнёрами. Регулярный недосып повышает раздражительность и влияет на эмоциональную близость в паре. Об этом сообщает «Лента.ру».