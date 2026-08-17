Психотерапевт предупредила о ссорах в парах из-за храпа
Психотерапевт клиники академика Ройтберга Ирина Крашкина заявила, что храп способен превратить ночной отдых в источник постоянного напряжения между партнёрами. Регулярный недосып повышает раздражительность и влияет на эмоциональную близость в паре. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, человек, чей сон постоянно прерывают громкие звуки, быстрее устаёт и острее реагирует на привычные бытовые ситуации. На фоне нехватки сна ухудшается настроение, снижается терпение, а небольшие разногласия нередко перерастают в конфликт.
Храпящий партнёр зачастую не замечает серьёзности ситуации, поскольку его сон продолжается. Из-за этого второй человек может чувствовать, что его переживания игнорируют.
Отдельное напряжение создаёт решение спать раздельно. Тот, кто уходит в другую комнату, воспринимает это как вынужденную меру. Партнёр рядом может расценить такой шаг как отвержение.
Крашкина отметила, что храпящий человек порой испытывает вину, стыд и сомнения в собственной привлекательности, если тема регулярно приводит к ссорам. По мнению психотерапевта, дистанцию в отношениях усиливает отказ пары вместе искать способ решить проблему.
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