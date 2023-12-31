Глава Щёлково Булгаков исполнил мечту 10-классника на «Ёлке желаний»

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков принял участие в акции «Ёлка желаний».
С новогоднего дерева он снял пожелание 10-классника Дмитрия Жуковского из Новоазовска, который написал, что хочет связать свою жизнь с IT-технологиями. Подросток очень хотел получить в подарок смартфон.
Булгаков исполнил желание Дмитрия и вручил ему долгожданный гаджет.
«Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. В рамках этой акции исполняются мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.
Ребята получают как материальные подарки, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).
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Булгаков исполнил желание Дмитрия и вручил ему долгожданный гаджет.
Ребята получают как материальные подарки, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).
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Анастасия Чинкова