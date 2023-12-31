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Глава Щёлково Булгаков исполнил мечту 10-классника на «Ёлке желаний»

31 декабря 2023, 13:30

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков принял участие в акции «Ёлка желаний».
С новогоднего дерева он снял пожелание 10-классника Дмитрия Жуковского из Новоазовска, который написал, что хочет связать свою жизнь с IT-технологиями. Подросток очень хотел получить в подарок смартфон.

Булгаков исполнил желание Дмитрия и вручил ему долгожданный гаджет.


«Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. В рамках этой акции исполняются мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.

Ребята получают как материальные подарки, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).

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#ёлка желаний
#щёлково
#подарок
#подросток
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Андрей Иванов исполнил желание ученика Безыменской школы из ДНР
31 декабря 2023, 14:01

Для 16-летнего Александра Чеснокова, ученика 11 класса Безыменской школы из ДНР, добрым волшебником стал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа Московской области.
«Новый Год - это время, когда сбываются все мечты. И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра. Что касается акции «Ёлка желаний», то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!», -сказал Андрей Иванов.
Желание Александр исполнили, и он получил в подарок ноутбук.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года администрация Новоазовского района приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.

Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.

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#праздники
#новый год
#дети
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Администрация Новоазовского района поучаствовала в «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 13:13

В преддверии Нового года администрация Новоазовского района приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
В России она проводится шестой год подряд. За это время исполнили более 100 тысяч желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В этом году благотворительная акция направлена на исполнение желаний детей из семей погибших участников СВО.
Дедами Морозами для маленьких жителей Новоазовского муниципального округа выступили губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутаты Госдумы РФ и главы муниципальных образований Московской области.

Сегодня подаркам радовались Максим Замай, Дмитрий Жуковский, Сергей Бабанов, Руслан Куница, Даниил Олейник, Маргарита Недомеркова, Александр Чесноков и Артур Лукьянов.

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#дети
#новый год
#подарки
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Жителей Курской области призвали оставаться дома на фоне обстрела Белгорода
Старовойт призвал жителей Курской области остаться дома после удара по Белгороду
31 декабря 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона оставаться дома из-за удара украинской армии по Белгороду. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Также с обращением к жителям выступил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своём Telegram-канале он сообщил об отмене всех праздничных массовых мероприятий в регионе. Он выразил надежду на то, что жители понимающе отнесутся к принятию такого решения.

Старовойт и Гусев выразили соболезнования родным и близким тех, кто оказался жертвами или пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода.

По последним данным, в результате атаки на Белгород погибли 24 человека, среди которых четверо детей. Ещё 109 получили ранения разной степени тяжести.

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#курская область
#белгород
#обстрел
#жители
#губернатор
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«Ёлка желаний»: Депутат Госдумы Панин сделал подарок мальчику из ДНР
31 декабря 2023, 12:34

Депутат Госдумы Геннадий Панин в рамках акции «Елка желаний» снял шар с просьбой от 8-летнего Владислава Храмова.
«Приближается Новый год - время добрых чудес. В наших руках сделать чью-то мечту реальностью, подарить веру и улыбку»,-сказал Геннадий Панин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.
Владу Храмову 8 лет. Он живет в Тельмановском районе ДНР. Мальчик попросил у Деда Мороза прогулочный самокат с большими колесами. Геннадий Панин исполнил мечту ребёнка. Мальчик уже получил подарки и сказал, что исполнилась его мечта.

«Ёлка желаний» является инициативой Владимира Путина. Каждый может стать добрым волшебником и исполнить желания ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, тем, кто имеет ограниченные физические возможности, детям участников СВО, а также из новых российских регионов.

Это могут быть подарки (цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, экипировка), так и нематериальные пожелания (поездки, билеты на спектакли или концерты, встречи с известными людьми).

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#депутат
#госдума
#дети
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Депутат Мособлдумы Закиров исполнил желание мальчика на «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 12:22

Депутат Московской областной Думы Лев Закиров принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту мальчика из села Гусельщиково.
8-летний Максим Замай мечтает стать киберспортсменом, поэтому попросил в подарок планшет.

Депутат Закиров поздравил мальчика с наступающим новым годом и подарил заветный подарок.

«Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. Каждый имеет возможность исполнить мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.

Подарками могут стать как материальные пожелания, такие как цифровая техника, одежда, игрушки, спортивный инвентарь, так и нематериальные (поездки, билеты на концерты, встречи с известными людьми).

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#ёлка желаний
#депутат
#ребёнок
#мособлдума
#подарок
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В Екатеринбурге 30 пассажирам не хватило места на борту
31 декабря 2023, 11:12

Фото: istockphoto/Dushlik

В аэропорту Екатеринбурга 30 человек не попали на свой рейс из-за замены самолета.
Е1 пишет, что в Кольцово авиакомпания решила заменить борт, который должен был следовать в Сочи, на борт с меньшим количеством мест. Таким образом некоторым пассажиром не хватило мест.

Одна из пострадавших рассказала, что пассажирам не говорят, когда они смогут улететь. А самолет, на котором люди должны были улететь, уже улетел из аэропорта.

Некоторым предоставили места в других самолетах, но таких людей немного.

«Четыре человека получили билет через Казань. Часть пассажиров в итоге сегодня уже не улетят. Билетов не хватит», – рассказала женщина.
В авиакомпании в данный момент решают сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что у самолёта российской авиакомпании Utair, который летел из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря. Воздушное судно направлялось из Москвы в Когалым, когда у него, внезапно, отказал двигатель.

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#самолет
#аэропорт
#новости
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Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой потерей
31 декабря 2023, 08:21

Фото: iStock/SergeyPankratov

Гендир медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой.
Соколов задавал высокую планку для своих коллег. Он был лидером по таланту, глубине и форме. Для РИА Новости это большая потеря и невосполнимая утрата.

«Нам будет его не хватать», — сказал Максим Соколов РИА Новости.
Киселев назвал Соколова исключительным человеком, исключительного литературного дара, «изысканного чувства юмора и искренней любви к России».
64-летний колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался сегодня на своей даче в Тверской области.

Максим Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, сотрудничал с ВГТРК, Первым каналом, НТВ, «Коммерсантом», «Известиями» и другими СМИ.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения (ЦТ) СССР Галина Зименкова скончалась в Москве в возрасте 82 лет, сообщает сайт Первого канала. Прощание с ней состоится 2 января.

Стало известно и о смерти британского актёра, звезды фильма Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников артиста.

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#журналист
#сми
#новости
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Париж в новогоднюю ночь будут охранять 100 тысяч солдат и полицейских
31 декабря 2023, 07:09

Фото: iStock/Flory

Франция мобилизует около 100 000 полицейских, жандармов и солдат в Париж накануне Нового года в условиях «очень высокой террористической угрозы». Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в соцсетях ведомства
Полиция также задействует вертолеты и беспилотники для наблюдения за толпой на улицах французской столицы. Ожидается, что в новогоднюю ночь в центре Парижа соберется 1 млн. человек.

Глава МВД Жеральд Дарманен рекомендовал сохранять максимальную бдительность в свете приближения католического Рождества и Нового года. Префектам было поручено усилить меры безопасности в местах скопления людей.

Однако не только Франция сталкивается с повышенным террористическим риском во время праздников: органы госбезопасности Германии и Австрии недавно сорвали предполагаемый исламистский заговор с целью нападения на Кельнский собор в Германии, а также на собор Святого Стефана в Вене (Австрия) в канун Рождества или Нового года.

«В связи с войной между Израилем и ХАМАС и поляризацией, которую она вызывает в нашем обществе, а также в связи с приближающимся сезоном праздников существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе», — заметила ранее в декабре комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

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#франция
#полиция
#солдаты
#мвд
#новый год
#париж
#террористы
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Из-за трагедии в Белгороде отменены новогодние салюты во Владивостоке
31 декабря 2023, 06:46

Фото: iStock/saiko3p

Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки из-за обстрела Белгорода украинскими военными днем 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра города Константина Шестакова
Градоначальник столицы ДФО также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.

Кроме того, об отмене новогоднего салюта рассказал также и мэр Благовещенска Олег Имамеев. "Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салютДумаю, сегодня он будет неуместен. Отметьте наступление Нового года со своими родными и близкими. Погуляйте по улицам нашего замечательного города», — отметил он (цитата по «Российской газете»).

Разумеется, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.

Новогодние фейерверки уже были отменены в десятках регионов. Среди субъектов, где запретили использовать пиротехнику, — граничащие с зоной СВО Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская области, Крым и Севастополь.

Несмотря на действие особого противопожарного режима в Татарстане, власти столицы республики определили места для использования пиротехники. А в Самарской области за использование пиротехники вне специально отведенных местах будут штрафовать.

Фейерверки на Новый год также отменены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

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Власти Московской области отменили новогодний салют
#салют
#всу
#обстрел
#белгород
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