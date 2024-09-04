Андрей Иванов обсудил с жителями Заречья ЖКХ, благоустройство и транспорт

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Личный приём в формате выездной администрации провёл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов со своими заместителями в рабочем посёлке Заречье, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основные вопросы, которые поднимали жители в ходе приёма, касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и работы общественного транспорта», — говорится в сообщении.В частности, по одному из обращений глава округа поручил включить в программу модернизации детскую площадку, расположенную между домами №№19 и 21 на Заречной улице. Будет также приведена в порядок песочница у дома №13 и взята на контроль уборка территории у дома №19.
Обсуждался также ремонт домов и оптимизация автобусного маршрута №818 — это можно будет сделать после завершения строительства подъезда к инновационному центру «Сколково». Кроме того, Андрей Иванов поручил помочь жительнице Заречья с покупкой редкого лекарства.
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