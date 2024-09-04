Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел новую школу в Заречье

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Новая школа, рассчитанная на 600 учеников, открылась на Торговой улице в ЖК «Заречье Парк» на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, учебное заведение осмотрел глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Современное здание постепенно наполняется жизнью, ученики и педагоги обживаются в новых кабинетах, на стадионе проходят уроки физкультуры, а младшеклассники активно осваивают игровую площадку», — сказал Андрей Иванов.Он добавил, что сейчас в школе учатся 507 детей и работают 34 педагога.
Школа была построена за счёт инвестора — группы компаний «Самолёт» — в рамках договора о комплексном развитии территории и передана муниципалитету. В инспекционном визите, помимо главы округа, приняли участие член окружного Совета депутатов, директор Зареченской средней школы Ирина Коротеева и директор культурно-досугового центра «Максимум» Сергей Цуранов.
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