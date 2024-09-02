Сотрудники ГАИ из Одинцова помогли женщине с двумя детьми на сломавшейся машине

Видео: пресс-служба ГАИ МО
Подмосковные автоинспекторы помогли молодой маме с двумя детьми, машина которой заглохла на перекрёстке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Госавтоинспекции из Одинцовского городского округа лейтенант полиции Михаил Кудряшов и старший лейтенант полиции Евгений Гавриленко патрулировали дороги в селе Саввинская Слобода. Они заметили на перекрёстке иномарку с включёнными аварийными сигналами. Полицейские подошли к водителю узнать причину остановки. За рулём находилась девушка, а в салоне транспортного средства – её малолетние дети, годовалая дочь и 10-летний сын. Она сообщила, что на светофоре машина заглохла и не заводится», – говорится в сообщении.Автоинспекторы откатили автомобиль в безопасное место. В ходе осмотра иномарки выяснилось, что датчик уровня топлива вышел из строя, из-за этого женщина не увидела, что бензина в баке для поездки было мало.
Стражи порядка предложили женщине подождать их, а сами поехали к ближайшей заправке за топливом. Вернувшись, сотрудники заправили машину, и она завелась. Автоинспекторы посоветовали молодой маме обратиться в сервисный центр для устранения неполадки.
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