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В Подмосковье спасли упавшего в колодец дачника

02 сентября 2024, 11:28
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Мужчина ремонтировал колодец на своей даче и упал в него, дачника вытащили спасатели, инцидент произошёл в селе Михайловское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил зять провалившегося в колодец мужчины. Он услышал крик о помощи, вызвал подмогу и спустил в колодец лестницу, чтобы до приезда спасателей тесть не стоял в воде», — говорится в сообщении.
Спасатели быстро приехали по вызову и вытащили мужчину из колодца при помощи верёвки и специального оборудования. По счастью, падение не привело к серьёзным травмам: мужчина отделался ссадинами и ушибами.



В Мособлпожспасе отметили, что этот случай показывает, насколько важно соблюдать технику безопасности при ремонтных работах.

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#спасатели
#мособлпожспас
#одинцовский городской округ
Названа причина драки со стрельбой на Патриарших прудах
Причиной конфликта со стрельбой в Москве стало замечание из-за шумного поведения
02 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/nixki

Причиной драки со стрельбой на Патриарших прудах в Москве стало замечание из-за шумного поведения за одним из столиков ресторана. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Накануне вечером 33-летний Дмитрий открыл стрельбу в ресторане на Малой Бронной. В настоящее время он задержан, а его приятели скрылись с места преступления на автомобиле Lamborghini, который объявлен в розыск.

Конфликт вспыхнул между столиком мужчины и соседней компанией. Первые сделали замечание вторым из-за шумного поведения. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку со стрельбой. В результате этого никто не пострадал.

В конфликте, помимо Дмитрия, принимали участие пять человек, личности которых устанавливаются.

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#шум
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В Бурятии местный житель убил новорожденную дочь
02 сентября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/KulikovaN

Полицейские задержали жителя улуса Дэдэ-Ичетуй Джидинского района Бурятии. Ему предъявлено обвинение в убийстве месячной дочери.
Во время допроса задержанный уже дал подробные признательные показания, сообщает «Лента.ру». Установлено, что у себя дома мужчина в течение дня распивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей. Пара поссорилась, между ними началась потасовка. В результате фигурант нанёс грудному ребёнку несовместимые с жизнью травмы.

Позже к ним в гости пришла соседка. Не увидев в доме ребёнка, женщина сообщила в полицию. Правоохранители обнаружили избитую до смерти малышку на веранде дома. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Двухлетний мальчик утонул в домашнем бассейне в Дагестане
02 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Cn0ra

В Дагестане двухлетний ребенок упал в бассейн и утонул, пока родители были заняты домашними делами. Об этом пишет Mash Gor.
Согласно сообщению, малыш находился в частном доме без присмотра. Его родители занимались домашними делами, мама убирала дом, а папа ухаживал за садом. В какой-то момент ребенок смог вскарабкаться на бортик самодельного бассейна и упал в воду. Спасти его не удалось.

В семье растет еще трехлетняя девочка. В момент происшествия она находилась в детском саду.

Ранее также сообщалось, что в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор. Ребёнок захлебнулся ещё до возвращения матери, по словам женщины, она отсутствовала не более минуты.

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Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь умер в 86 лет
02 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР, ушел из жизни на 86-м году. Об этом сообщила Белорусская федерация борьбы в своем Telegram-канале.
«Нет слов чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — отмечается в заявлении.

Что послужило причиной смерти трехкратного олимпийского чемпиона неизвестно.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

До этого победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Уточняется, что накануне Жулпа обратился в медучреждение в Вильнюсе с жалобами на боли в спине, из-за которых начала отказывать правая нога.

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СК РФ назвал основную версию крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке
Неисправность и ошибка пилотирования могли стать причиной ЧП с Ми-8 на Камчатке
02 сентября 2024, 10:40

Фото: iStock/BogdanV

Основными причинами крушения Ми-8 на Камчатке являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. О предварительной версии крушения сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
В пресс-службе ведомства добавили, что расследование происшествия продолжается для определения окончательной версии произошедшего.

Напомним, что 31 августа вертолёт Ми-8, следовавший с посадочной площадки вблизи горного массива Вачкажец в населённый пункт Николаевна на Камчатке, не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев сообщил об обнаружении тел всех жертв крушения судна.

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В Уссурийске мужчину задержали за вымогательство денег у участника СВО
02 сентября 2024, 10:33

Фото: istockphoto/???? ??????

Полицейские в Уссурийске Приморского края задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Ранее в интернете появилось видеообращение военнослужащего из Владивостока к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором он рассказал, что после возвращения из зоны боевых действий подвергается вымогательствам со стороны этнической группировки. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

В свою очередь, в полиции сообщили, что к ним обратился брат военного с просьбой отыскать своего родственника, который намеревался свести счёты с жизнью. Бывшего участника СВО обнаружили в лесу в бессознательном состоянии. Его передали медикам для оказания помощи.

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Двух российских туристов задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц
02 сентября 2024, 10:32

Фото: iStock/Yingko

В Шри-Ланке задержали двух туристов из России за ловлю ящериц, уже пять дней молодые люди находятся в местном изоляторе. Об этом пишет Shot.
17-летнего Савелия и 21-летнего Колю полицейские задержали утром 29 августа. Молодые люди ловили ящериц рядом с отелем, где отдыхали с родителями. Их обвинили в нарушении природоохранного законодательства и увезли в отдел полиции. При этом неизвестно, сколько ящериц поймали россияне.

Родственники только через сутки узнали о том, что парни находятся в изоляторе.

По словам вице-президента центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, задержанных ребят допросили без родителей, переводчика и адвоката. Далее их поместили в местное СИЗО, связь с ними полностью отсутствует. Он также предположил, что россиян задержали для того, чтобы выманить у их родителей деньги, так как один полицейский уже предлагал встретиться и договориться.

В понедельник, 2 сентября, задержанных должны доставить в суд города Эмбилипития, именно там будет решаться их дальнейшая судьба.

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В Москве задержали мужчину за стрельбу на Патриарших прудах
02 сентября 2024, 10:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Москве задержали мужчину за стрельбу на Патриарших прудах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 33-летнего Дмитрия Х. задержали в столице за стрельбу. Другие участники вспыхнувшего конфликта скрылись с места на автомобиле Lamborghini Urus, который был объявлен в розыск.

Сам Дмитрий является уроженцем Баку. В настоящее время он зарегистрирован в Ленинском городском округе Московской области, женат и имеет детей.

В ходе обыска правоохранители изъяли у него два травматических пистолета «Гроза» и «Хорхе». При этом последний не был зарегистрирован.

Ранее задержанного уже подозревали в экономических махинациях и угоне автомобиля.

Напомним, что конфликт на Патриках случился накануне вечером. Дмитрий отдыхал вместе со своими знакомыми на веранде ресторана «Аист». В какой-то момент он поругался с другими гостями заведения, после чего достал пистолет и совершил несколько выстрелов в воздух. В результате этого никто не пострадал.

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Сотрудники ГАИ из Одинцова помогли женщине с двумя детьми на сломавшейся машине
02 сентября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Подмосковные автоинспекторы помогли молодой маме с двумя детьми, машина которой заглохла на перекрёстке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Госавтоинспекции из Одинцовского городского округа лейтенант полиции Михаил Кудряшов и старший лейтенант полиции Евгений Гавриленко патрулировали дороги в селе Саввинская Слобода. Они заметили на перекрёстке иномарку с включёнными аварийными сигналами. Полицейские подошли к водителю узнать причину остановки. За рулём находилась девушка, а в салоне транспортного средства – её малолетние дети, годовалая дочь и 10-летний сын. Она сообщила, что на светофоре машина заглохла и не заводится», – говорится в сообщении.
Автоинспекторы откатили автомобиль в безопасное место. В ходе осмотра иномарки выяснилось, что датчик уровня топлива вышел из строя, из-за этого женщина не увидела, что бензина в баке для поездки было мало.

Стражи порядка предложили женщине подождать их, а сами поехали к ближайшей заправке за топливом. Вернувшись, сотрудники заправили машину, и она завелась. Автоинспекторы посоветовали молодой маме обратиться в сервисный центр для устранения неполадки.



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