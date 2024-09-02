В Подмосковье спасли упавшего в колодец дачника

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мужчина ремонтировал колодец на своей даче и упал в него, дачника вытащили спасатели, инцидент произошёл в селе Михайловское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил зять провалившегося в колодец мужчины. Он услышал крик о помощи, вызвал подмогу и спустил в колодец лестницу, чтобы до приезда спасателей тесть не стоял в воде», — говорится в сообщении.Спасатели быстро приехали по вызову и вытащили мужчину из колодца при помощи верёвки и специального оборудования. По счастью, падение не привело к серьёзным травмам: мужчина отделался ссадинами и ушибами.
В Мособлпожспасе отметили, что этот случай показывает, насколько важно соблюдать технику безопасности при ремонтных работах.
Читайте также:
На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8
Спасатели вызволили лису из западни в шлюзе Иваньковского водохранилища
На озере Сенеж спасли пару на сломанном сапборде и их собаку
Лев Каштанов