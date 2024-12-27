Андрей Воробьёв исполнил мечты четырёх детей в рамках акции «Ёлка желаний»

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец)
Мечты четырёх детей исполнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Записки с желаниями были размещены в новогодних шарах, которыми украсили новогоднее дерево в Кремле, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Восьмилетняя девочка Настя мечтала попасть в студию «Детского радио». Теперь её новогоднее желание исполнено.
Настя вместе с мамой приехала в Подмосковье из Макеевки с сентября 2022 года и тех пор они живут в пункте временного размещения в Коломне.
Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов
А восьмилетний Дима из Домодедова получил в подарок беговую дорожку.
Фото: пресс-служба правительства МО
Братья из села Павлополь в ДНР — семилетний Даниил и девятилетний Тимофей — не написали, что именно хотят поучить и положились на выбор самого Деда Мороза. Им подмосковные волонтёры передали в подарок игровой ноутбук и планшет.
Фото: пресс-служба правительства МО
Благотворительную акцию «Ёлка желаний» организовало «Движение первых». Старт акций дал президент России Владимир Путин 5 декабря.
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Настя вместе с мамой приехала в Подмосковье из Макеевки с сентября 2022 года и тех пор они живут в пункте временного размещения в Коломне.
«Настя мечтала попасть на «Детское радио» ещё когда мы были дома. Поэтому, загадывая желание, решили, что здорово было бы побывать в студии. Дочка безумно счастлива, что её желание осуществилось», — рассказала мама Насти Виктория.
Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов
А восьмилетний Дима из Домодедова получил в подарок беговую дорожку.
«Дима очень активный, мечтает бегать, но так как у него генетическое заболевание, много побочек, мы не гуляем. А теперь он сможет выплескивать энергию на беговой дорожке», — сказал его мама Наталья.
Фото: пресс-служба правительства МО
Братья из села Павлополь в ДНР — семилетний Даниил и девятилетний Тимофей — не написали, что именно хотят поучить и положились на выбор самого Деда Мороза. Им подмосковные волонтёры передали в подарок игровой ноутбук и планшет.
Фото: пресс-служба правительства МО
Благотворительную акцию «Ёлка желаний» организовало «Движение первых». Старт акций дал президент России Владимир Путин 5 декабря.
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