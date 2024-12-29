Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом детей Православного приюта

С 1 января грядущего 2025 года ужесточатся миграционные нормы, а также ответственность за продажу вейпов малолетним. Кроме того, индексируют пенсии работающим пенсионерам, а МРОТ вырастет до 22400 рублей. Об этом в Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.