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Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом детей Православного приюта

Фото: Александра Степанова

Фото: Александра Степанова

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С наступающим Новым годом поздравил воспитанниц Православного детского приюта милосердия при Покровском ставропигиальном женском монастыре глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Губернатор вручил подарки детям, пригласив их на елку и праздничное представление.
«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества. Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете. Дарим вам фигурные коньки, чтобы вы занимались еще и спортом. И также мы приглашаем на ёлку в Московский Губернский театр», — произнес Воробьёв.
Дети описали чиновнику свой распорядок дня, как они помогают младшим воспитанницам собраться в школу, затем идут на занятия, остаются на продленку, гуляют и учатся различным бытовым вещам: шьют, вяжут, учатся готовить и вышивают, гуляют на улице с воспитателями.



Кроме того, девочки показали Воробьёву танцевально-музыкальные номера.

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#новости
Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в РФ
Первая работающая на бытовых отходах электростанция появилась в Воскресенске
29 декабря 2024, 13:03

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в стране, проинформировали в «Ростехе». Завод по энергоутилизации отходов расположен в подмосковном Воскресенске. Уже в первом квартале грядущего года предприятие выйдет на полную предусмотренную проектом мощность.
«Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды», — пояснил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов.

Уточняется, что завод способен к ежегодной переработке 700 тысяч тонн отходов, генерируя при этом взамен 520 миллионов кВт-ч электроэнергии.

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#россия
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Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах
29 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/ANGHI

С 1 января грядущего 2025 года ужесточатся миграционные нормы, а также ответственность за продажу вейпов малолетним. Кроме того, индексируют пенсии работающим пенсионерам, а МРОТ вырастет до 22400 рублей. Об этом в Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«[С 1 января] вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на свое имя», — сказано в публикации.
Он добавил, что за текущий 2024 год депутаты приняли 14 миграционных законов. Помимо всего прочего, за продажу вейпов малолетним предусмотрят уголовную ответственность при неоднократном нарушении соответствующего законодательства.

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Эксперт рассказала, как засолить рыбу к Новому году за полдня
Эксперт Котельникова: рыбу к новогоднему столу можно засолить за полдня
29 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/AndreySt

Магазинные полки пустеют: до главного зимнего праздника остались считанные дни. У тех, кто не успел купить готовую соленую рыбу к новогоднему столу, выбор один — засаливать самостоятельно.
Директор департамента исследований Роскачества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» заявила, что солят, как правило, красную рыбу, например, семгу или форель.

«Это жирная рыба, и в этом ее достоинство. Получается вкусно и не сухо. Если мы посолим сухую рыбу, она будет не очень подходить по вкусовым характеристикам. Если мы берем семгу и форель, которые выращивают в условиях аквакультуры, они транспортируются охлажденными или чуть-чуть подмороженными, но до стадии заморозки никогда не доходят», — отметила эксперт.

По ее словам, существует много различных способов засола, и главное — понимать толщину рыбы.

«Все зависит от толщины рыбы, какие кусочки вы выбираете. Я обычно делаю тонкими слайсами: они быстро готовятся. Можно за полдня в холодильнике уже получить готовый продукт. Можно с маслом, а можно и без — в зависимости от вкусовых предпочтений. Еще можно тушками засолить скумбрию. Главное, чтобы рыба была жирная, потому что сухая в соленом виде будет не очень хорошей, ее тогда нужно делать в заливках», — поделилась Котельникова.

Она подчеркнула, что соленая жирная рыба очень полезна для организма в разумных количествах, потому что в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты: Омега-3, Омега-6 и Омега-9.

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Маск отреагировал на новость о российской АЭС на Луне
Маск назвал новость RT о появлении российской АЭС на Луне к 2035 году интересной
29 декабря 2024, 09:39

Фото: iStock/Elen11

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал в соцсети X на новость телеканала RT о планах России к 2035 году доставить атомную электростанцию (АЭС) на Луну.
«Интересно», — так предприниматель прокомментировал соответствующую информацию.

В мае текущего года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую РФ собирается отправить на Луну в 2033–2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.

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В Хабаровском крае осудили браконьеров за добычу икры на сумму свыше 39 млн. рублей
В Хабаровском крае осудили шесть человек за незаконную добычу рыбы и икры
29 декабря 2024, 06:23

Фото: iStock/tycoon751

В Хабаровском крае вынесен приговор шести участникам преступной группы за незаконную добычу рыбы и икры, нанесшую ущерб свыше 39 млн рублей. Информацию об этом опубликовало региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.
Группу организовал житель Комсомольска-на-Амуре в 2021 году. Она занималась незаконным выловом особо ценных видов рыб, включая калугу и амурского осетра, а также заготовкой икры, объем которой превысил 124 кг. Один из участников вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына.

В преступной схеме также использовались данные о передвижении правоохранительных органов, которые сообщал житель Ульчского района.

В расследовании участвовали сотрудники УМВД и УФСБ по Хабаровскому краю. Суд назначил пятерым участникам наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет пяти месяцев, с наложением штрафов от 100 до 500 тыс. рублей.

Один из соучастников получил условный срок — пять лет лишения свободы с испытательным сроком.

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Россиян предупредили о риске потери участка — как избежать изъятия земли?
Адвокат Кудерко: новый закон с 1 марта 2025 года угрожает изъятием участков
29 декабря 2024, 04:37

Фото: iStock/Mkovalevskaya

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать закон, согласно которому земельные участки, включая дачи, огороды и земли под жилищное строительство, могут быть изъяты за ненадлежащее использование. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Прайм».
Основное внимание стоит уделить определению «заброшенности» участка. Критерии признания участка неиспользуемым зависят от его категории.

Для земель населенных пунктов, где находятся участки под индивидуальное жилищное строительство, важно начать освоение в течение трех лет с момента получения прав. Если строительство или подготовка к нему не начались, участок может быть признан заброшенным.

Фото: iStock/krblokhin

Для дач и садовых участков критерии другие: зарастание сорняками на более чем половине площади, разросшиеся кустарники или деревья, а также наличие плотного дерна на глубине 15 см и более. Если на участке ведется сельскохозяйственная деятельность менее чем на четверти площади, его также могут признать неиспользуемым.

Важно, что процесс изъятия начнется не сразу. Собственник получит уведомление с требованием устранить нарушения. Если это не будет сделано в течение 30 дней, участок может быть изъят. Первые аукционы по продаже таких земель возможны только в 2028 году.

Для неиспользуемых земель уже сейчас предусмотрены штрафы: от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Для участков ИЖС штрафы выше — от 1 до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей.

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#участок
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#штрафы
#дачи
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​В России повысили доступность бесплатных социальных услуг
Минтруд облегчил доступ к бесплатным социальным услугам для россиян
29 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/mizar_21984

Правительство России обновило правила оценки доходов для получения бесплатных социальных услуг. Теперь больше категорий доходов не будут учитываться при расчете нуждаемости, сообщили в Минтруде. Это повысит доступность бесплатных социальных услуг. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Из расчета доходов исключат заработок в государственных организациях для проживающих в социальных стационарах, выплаты по соцконтрактам, средства маткапитала, налоговые вычеты и компенсации за реабилитацию.

Поддержку главным образом смогут получить люди с инвалидностью, семьи с детьми и пожилые граждане.

Изменен и состав семьи при расчете дохода. Теперь учитываются только заявитель, его супруг или супруга, дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет. Другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг, в расчет не включаются.

Ранее сообщалось, что синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на 1 января.

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#выплаты
#правительство
#консультации
#услуги
#компенсации
#минтруд
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В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии ​на флоте
Daily Mail: на подводном флоте Британии процветает культура насилия и разврата
29 декабря 2024, 01:56

Фото: iStock/Arseniy45

На подводных лодках Великобритании зафиксированы случаи насилия, дедовщины и разврата. Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила о многочисленных проблемах в подводной службе Королевского флота, включая употребление наркотиков, унизительные церемонии и сексуальное насилие.
Источники утверждают, что на базе в Клайде (Шотландия), где размещены подлодки, моряки регулярно сталкиваются с обрядами «посвящения». Те нередко сопровождаются унизительными действиями сексуального характера.

Кроме того, среди военнослужащих распространена практика создания так называемых «списков изнасилований», а офицеры обмениваются открытками, прославляющими развратное поведение. Эти обстоятельства довели нескольких военнослужащих до попыток самоубийства.

Ранее «Радио 1» передавало, что в США суд вынес приговор матери и брату за убийство 15-летнего подростка-аутиста. Ребенок подвергался пыткам со стороны семьи, его морили голодом и держали в ледяной воде. Оба виновника больше переживают за свое будущее, чем за факт совершенного убийства.

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#великобритания
#наркотики
#изнасилование
#самоубийство
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Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год
Минпросвещения РФ сообщило о минимальных баллах ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
28 декабря 2024, 23:42

Фото: iStock/LuckyBusiness

Минпросвещения России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в образовательные организации на 2025/2026 учебный год. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Для выпускников установлены следующие показатели: русский язык — 42 балла, математика — 39, физика — 39, обществознание — 42, история — 35, информатика — 44, иностранный язык — 30, литература — 40, биология — 39, география — 40, химия — 39.

Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача запланирована на 3 и 4 июля.

Также 26 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения.

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