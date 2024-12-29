Воробьёв поздравил с наступающим Новым годом детей Православного приюта

Фото: Александра Степанова
С наступающим Новым годом поздравил воспитанниц Православного детского приюта милосердия при Покровском ставропигиальном женском монастыре глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Губернатор вручил подарки детям, пригласив их на елку и праздничное представление.
«Мы договаривались встретиться, и вот матушка сказала, что будет маленький концерт, пригласила, и я с удовольствием к вам приехал накануне Нового года и Рождества. Приехал с подарками, потому что вы хорошо учитесь, очень творческие, играете на музыкальных инструментах, поете, танцуете. Дарим вам фигурные коньки, чтобы вы занимались еще и спортом. И также мы приглашаем на ёлку в Московский Губернский театр», — произнес Воробьёв.Дети описали чиновнику свой распорядок дня, как они помогают младшим воспитанницам собраться в школу, затем идут на занятия, остаются на продленку, гуляют и учатся различным бытовым вещам: шьют, вяжут, учатся готовить и вышивают, гуляют на улице с воспитателями.
Кроме того, девочки показали Воробьёву танцевально-музыкальные номера.
Читайте также:
Первую работающую на бытовых отходах электростанцию ввели в эксплуатацию в РФ
Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать роста тарифов на коммунальные услуги
В Подмосковье в 2024 году построили 80 км новых дорог
Никита Кротов