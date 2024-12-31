Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Новым годом – видео

Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Соответствующее видеообращение глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
Воробьёв отметил, что Новый год – это всегда тёплый семейный праздник, который в каждой семье празднуется по-особенному.
Глава региона подчеркнул, что уходящий год для многих выдался непростым. В первую очередь это касается тех, чьи отцы, мужья, братья и сыновья находятся в зоне СВО и защищают Родину. Губернатор выразил благодарность героям, которые упорно трудятся, приближая победу.
Андрей Воробьёв пожелал жителям Московской области исполнения всех заветных желаний в новом году, а каждой семье – искренних улыбок, добрых слов и праздника.
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Глава региона подчеркнул, что уходящий год для многих выдался непростым. В первую очередь это касается тех, чьи отцы, мужья, братья и сыновья находятся в зоне СВО и защищают Родину. Губернатор выразил благодарность героям, которые упорно трудятся, приближая победу.
Андрей Воробьёв пожелал жителям Московской области исполнения всех заветных желаний в новом году, а каждой семье – искренних улыбок, добрых слов и праздника.
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Анастасия Чинкова