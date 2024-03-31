У актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого

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У 61-летнего актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время артист проходит курс противоопухолевого лечения для предотвращения развития болезни.
Отмечается, что Мадянов обратился к врачам из-за сильной слабости. Его оставили на один день в стационаре, где было проведено обследование и противоопухолевая лекарственная терапия. Актёру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Также у него были выявлены кисты в почках, селезёнке и печени.
В настоящее время Мадянов находится под наблюдением у себя дома. Ему назначили ещё одно противоопухолевое лечение, которое актёр пройдёт в апреле.
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Отмечается, что Мадянов обратился к врачам из-за сильной слабости. Его оставили на один день в стационаре, где было проведено обследование и противоопухолевая лекарственная терапия. Актёру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Также у него были выявлены кисты в почках, селезёнке и печени.
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Анастасия Чинкова