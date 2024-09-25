Звезда «Битвы шефов» сгорел в собственном кафе в Краснодаре

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Во время пожара в кафе Краснодара сгорел его владелец —участник кулинарных шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5» Павел Чеша. Об этом сообщает портал 93.ru. Позже информацию подтвердили сотрудники заведения в соцсетях.
«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла. Пожалуйста, без лишних вопросов. Благодарим за понимание», — написали в соцсетях кафе.По данным издания, пожар вспыхнул в ночь на 25 сентября в семейном кафе «У шефа» на улице Комарова. По предварительной информации причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Вскоре в здании нашли тело владельца кафе.
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