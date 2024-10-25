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Андрей Воробьёв заложил первый камень в основание индустриального парка «Ленинский»

25 октября 2024, 16:42
Андрей Воробьёв (фото: Константин Семенец)

Андрей Воробьёв (фото: Константин Семенец)

25 октября в Ленинском городском округе губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев приняли участие в церемонии закладки первого камня в основание государственного индустриального парка «Ленинский».
«Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве 5 государственных индустриальных парков. Один из них на 100 га в Ленинском городском округе построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура – все, что нужно нашим инвесторам, которых мы очень рады видеть и очень ценим. Сделаем парк настоящим городом в городе. Построим колледж для подготовки кадров, гостиницу, зеленые зоны, места отдыха и магазины, кафе, МФЦ, аптеки и спортивные площадки», — сообщил Воробьёв.
Всего 5 таких парков планируется построить в Московской области. Они будут расположены таких городах, как: Дмитров, Одинцово, Раменское, Жуковский.



Первый и основной проект будет реализован в Ленинском районе. Все эти объекты будут соответствовать новому стандарту «5 в одном»: готовая ифраструктура, производственные боксы, помещения для малого бизнеса, профильные колледжи и социальная инфраструктура.

«Московская область у нас — лидер развития промышленной инфраструктуры: 70 индустриальных парков уже действуют на территории области, более 1,5 тысяч предприятий – резиденты индустриальных парков. Сегодня мы запускаем большой проект. Всего 5 подобных государственных индустриальных парков будут созданы в Подмосковье ближайшее время», — рассказал Алиханов.
На территории индустриальной площадки резидентами и управляющей компанией суммарно планируется создать порядка 5000 рабочих мест для жителей региона.

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#инфраструктура
#воробьёв
С начала года в Московской области предотвратили сброс более двух тысяч кубометров отходов
25 октября 2024, 16:44

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области Каждую неделю проводятся рейды по несанкционированной транспортировкой строительных отходов с целью предотвращения образования свалок в лесах, полях и за пределами населённых пунктов региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Рейды мы проводим совместно с коллегами из МВД, ГУРБ и Минэкологии Московской области. Наибольшее внимание уделяем муниципалитетам, в которых часто фиксируются образования незаконных свалок. С начала года было проведено порядка 40 рейдов, в ходе которых проверено 972 транспортных средства и предотвращен сброс отходов более 2 тыс. м3», — сообщил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в рейде, который проходил на территории Одинцовского городского округа. Всего проверили 17 единиц техники, нарушений не обнаружено.

«В Подмосковье продолжится целенаправленная работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к административным правонарушениям, задокументированным с помощью средств фото-, видеофиксации и совместных рейдов с экипажами полиции», — отметил заместитель руководителя ГУРБ Московской области Артем Черепякин.
Параллельно с проведением рейдов ведётся автоматическая фиксация правонарушений с использованием камер дорожного видеонаблюдения, расположенных вдоль шоссе и дорог области.

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#подмосковье
#свалка
#отходы
#нарушители
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Движение по новому участку ЦКАД в обход Малых Вязём запустят в конце года
25 октября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На путепроводе через Ямскую улицу на ЦКАД в Московской области завершили монтаж металлоконструкций пролётного строения.
Строительство обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге продолжается, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.
«Проект строительства обхода деревни на ЦКАД реализуется по поручению пезидента. Он позволит разгрузить улицы и дороги населённого пункта и вывести поток транзитного транспорта за его пределы. Это улучшит транспортное сообщение между подмосковными городами, повысит комфорт в поездках и сократит время в пути. Также это внесёт значимый вклад в развитие транспортно-логистических услуг, которые обеспечат рост экономики региона», – сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что на объекте предусмотрено возведение пяти мостов, включая путепровод через Ямскую улицу. Протяжённость сооружения - 112 м. Сейчас специалисты опускают пролётное строение на постоянные опоры. Готовность путепровода составляет 50%.

По словам вице-премьера, на участке строительства обхода уже уложено 70% асфальтобетона. В целом проект предусматривает укладку более 87 тыс. кв. м асфальтобетона. Для безопасности движения в тёмное время суток завершаются работы по устройству электроснабжения и монтажу электроосвещения.

Помимо работы на путепроводе через Ямскую улицу идёт строительство других искусственных сооружений.
«На мосту через Смоленскую железную дорогу, реку Большую Вязёмку и на путепроводе тоннельного типа в ближайшие дни планируется укладка литого асфальтобетона и финишного слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На путепроводе через Можайское шоссе ведётся армирование и бетонирование плиты пролётного строения. Заканчивается устройство дорожной одежды между путепроводами через Можайское шоссе и Ямскую улицу», – рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Запустить движение по новому участку ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы планируют в конце этого года.

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#цкад
#обход
#путепровод
#строительство
#марат хуснуллин
#подмосковье
#московская область
#дороги
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На Украине с понедельника заработают языковые инспекторы
Мэр Марцинкив: в Ивано-Франковске с понедельника заработают языковые инспекторы
25 октября 2024, 16:25

Фото: iStock/alzay

В Ивано-Франковске на западе Украины с понедельника начнут работать языковые инспекторы. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в эфире местного телеканала «Башня».
Ранее он сообщал, что в городе запустят языковые патрули из-за обилия переселенцев из восточных регионов Украины, где в общении преобладает русский язык.

Марцинкив призвал всех желающих становиться языковыми волонтёрами-инспекторами. В настоящее время уже 40 жителей согласились на такую работу.

По словам мэра Ивано-Франковска, появление языковых патрулей станет составляющей частью принятой в стране программы украинизации. После он отметил важно того, чтобы украинцы говорили на украинском языке.

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#украина
#язык
#политика
#страны
#русский язык
#омбудсмен
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Главам муниципалитетов Подмосковья изложили приоритеты зимней уборки территорий
25 октября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил на еженедельном штабе с главами городских округов уборку дворов региона от снега. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты.
На заседании штаба перечислили ключевые ошибки коммунальных служб зимой. Это использование техники с колеёй шире тротуара; неверная последовательность уборки объектов при снегопаде и сосредоточение большого числа сотрудников на одном участке.
«Неправильно организованная уборка влечёт такие повреждения, как трещины бордюрного камня и нарушение целостности газона. А неравномерная нагрузка на коммунальщиков грозит издержками человеческого ресурса. Довели до глав и их заместителей нормы очистки входных групп, тротуаров и лестниц от снега. Во время снежных аномалий вручную и средствами малой механизации в первую очередь будем освобождать проходные места шириной в 1 м., обрабатывать участки противогололёдными материалами», – сказал Мурашов.
Подготовка спецтехники к зиме началась ещё летом. Инспекторы ведомства с июля отслеживают работоспособность тракторов, снегоуборщиков и погрузчиков через сервис «Проверки Подмосковья». Как отметили в министерстве, система исключает подлог и представляет объективную картину состояния техники.

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#минчистоты
#владислав мурашов
#уборка
#снег
#глава
#подмосковье
#московская область
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«Угрожающий симптом»: Врач рассказал, о каком опасном заболевании говорят отеки
Врач Хорошев: отеки на руках связаны с онкологическим заболеванием
25 октября 2024, 16:13

Фото: iStock/Toa55

С таким явлением, как отёки, сталкиваются практически все. Они появляются из-за излишнего скапливания жидкости в тканевых пространствах, внутренних органах и клетках. Многие люди не обращают на это внимания, однако правильно ли это?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что отеки на руках могут свидетельствовать об угрожающих жизни болезнях.
«Отеки на руках могут говорить об отеках в легких. Потому что недостаточность желудочка левого заканчивается недостаточностью желудочка правого, когда уже нет возможности циркулировать крови по малому кругу кровообращения, то есть в легких развиваются сначала хрипы, потом происходит явный застой жидкости. Больной, как говорится, захлебывается на суше», — объяснил эксперт.

По его словам, отека на руках могут быть признаками онкологических заболеваний, поэтому стоит незамедлительно отправляться на обследование.
«Как правило, отеки на руках связаны с тем, что поражены лимфатические сосуды из-за какого-то онкологического заболевания. Это угрожающий симптом, говорящий обычно о поражении лимфатических сосудов в подмышечной области или в области молочной железы. Здесь нужно срочно идти к врачу, который даст направление к онкологу», — сказал врач.

Он подчеркнул, что нельзя исключать врожденные анатомические недостатки человека, в числе которых могут быть и отеки, однако, чтобы точно убедиться в своем здоровье, нужно пройти тщательную диагностику.

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Жители Московской области могут поучаствовать в акциях по раздельному сбору вторсырья
25 октября 2024, 16:12

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области 26 и 27 октября пройдут акции по раздельному сбору отходов в семи городских округах. Жители и гости региона смогут сдать вторсырьё и ненужные вещи, а также посетить эко-мастер классы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Расписание на 26 октября:

  • Одинцовский городской округ, Звенигород, ул. Ленина, 30, с 14:00 до 15:00;
  • Богородский городской округ, Ногинск, ул. Советская, 45, с 12:00 до 14:00;
  • Орехово-Зуевский городской округ, Орехово-Зуево, ул. Ленина, 85, парковка у ТЦ «Аквилон», с 11:00 до 13:00;
  • г.о. Электросталь, на углу улиц Мира и Корешкова, на площади возле «Кристалла», с 12:00 до 14:00.
Расписание на 27 октября:

  • г.о. Королёв, ул. Строителей, 15А, Центр развития «Смартум», спортивная площадка справа от входа, с 12:00 до 14:00;
  • г.о. Долгопрудный, Московское шоссе, 21к4 или Институтский переулок, 1, с 12:00 до 13:30;
  • Одинцовский городской округ, Одинцово, ЖК «Новая Трёхгорка», площадка между ул. Кутузовская, 74б и ул. Чистякова, 80, с 11:30 до 13:30.
Узнать о датах и адресах всех акций РСО в Московской области можно на интерактивной карте.

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#тц
#московская область
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Топ-5 неблагоприятных районов Московской области для проживания
25 октября 2024, 16:12

Фото: istockphoto / VasKhomchin

Московская область — многогранный регион, который привлекает множество людей своим разнообразием и живописными пейзажами. Однако, как и в любом другом регионе, здесь есть районы, которые по разным причинам могут не подойти для комфортной жизни. «Радио 1» расскажет про некоторые из худших районов Подмосковья для жизни.

Электросталь


Электросталь — территория с полигоном твёрдых бытовых отходов и несколькими крупными промышленными предприятиями, которые выбрасывают вредные вещества. Экология ухудшается из-за высокой плотности населения и интенсивного автомобильного движения.

Кроме того, в Электростали производят ядерное топливо для АЭС и перерабатывают радиоактивные отходы.

Фото: официальный сайт городского округа


Воскресенск


На территории Воскресенска располагаются кирпичный и цементный заводы, завод железобетонных изделий и мусорный полигон, а также предприятие, выпускающее химические удобрения. Рабочие этих предприятий используют опасные вещества, такие как фосфор и аммиак.

Зелёных зон в регионе довольно мало.

Кроме того, в городе функционирует мусоросжигающий завод.

Фото: istockphoto / Oleg Podlesnykh

Троицк


В городе находится зона утилизации отходов и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

Жители города жалуются на проблемы с дыханием и шутят о том, что вскоре им придётся носить респираторные маски.

Город продолжает активно застраиваться зданиями, а леса вокруг подвергаются вырубке, в то время как река Десна загрязняется.

Фото: istockphoto / Drablenkov

Мытищи


Мытищи считаются зоной с сильным загрязнением окружающей среды. Это связано с большим количеством промышленных предприятий и наличием полигона твёрдых бытовых отходов.

Район густонаселён, а дороги перегружены.

Фото: istockphoto / Ekaterina Loginova

Раменское


В Раменском районе высокий уровень загрязнения обусловлен близостью промышленных предприятий, направлением воздушных потоков, а также высокой плотностью населения и интенсивным движением транспорта.

Фото: официальный сайт городского округа Раменский

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#экология
#городской округ
#статьи
#московская область
#мытищи
#электросталь
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В посёлке Фосфоритный снесли аварийный дом 1960-х годов постройки
25 октября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В рабочем посёлке Фосфоритный городского округа Воскресенск снесли находившийся в аварийном состоянии многоквартирный жилой дом. Объект Был выявлен на улице Казарма, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Одноэтажный жилой дом площадью 230 кв. м. построили в 1960-х годах. Кирпичное здание располагалось у железнодорожных путей, рядом с жилой застройкой. В 2023-м дом был признан аварийным. Жильцов двух квартир расселили по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Строение пустовало и начало разрушаться. В результате аварийный объект включили в перечень для ликвидации, а затем демонтировали. Сейчас территория свободна, а строительный мусор вывезен и утилизирован.

По данным ведомства, на территории городского округа Воскресенск выявили 109 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 67, что составляет 61% от общего количества.

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#подмосковье
#московская область
#воскресенск
#дом
#аварийное здание
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Россияне раскрыли, какая зарплата сможет сделать их счастливыми
Опрос: Для счастья россиянам нужна зарплата от 200 тыс рублей
25 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/Diy13

Опрос HR-холдинга Ventra показал, что россияне считают зарплату, необходимую для счастья, равную сумме не менее 200 тыс. рублей.
При этом выяснилось, что наиболее счастливыми в этом плане оказались специалисты сферы IT и телекома, услуг для бизнеса, а также ретейла и e-commerce.

«Удовольствие от работы получает почти половина опрошенных. Больше всего на это влияют отношения внутри команды, комфортный график работы, интерес к сфере деятельности и карьерные перспективы. 51% респондентов сдержаннее в чувствах: почти половина из них недовольны уровнем зарплаты, а чуть больше трети — частыми переработками», — приводит RT текст исследования.

А опрос ВТБ показал, что среди жителей Сибири 54%, столкнувшись с телефонным или интернет-мошенничеством, смогли разгадать уловки злоумышленников и сохранить свои деньги. При этом 39% опрошенных не сталкивались с таким видом обмана, а 3% попались на удочку аферистов. Как передаёт «Сiбдепо», большинство из тех, кому удалось раскусить мошенников, заявили, что не сообщали об инциденте в какие-либо официальные организации.

Ранее совместный опрос Банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ показал, что наиболее часто россияне тратят полученный кешбэк на продукты.

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Подмосковье ищет медработников