Андрей Воробьёв заложил первый камень в основание индустриального парка «Ленинский»

Андрей Воробьёв (фото: Константин Семенец)
25 октября в Ленинском городском округе губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев приняли участие в церемонии закладки первого камня в основание государственного индустриального парка «Ленинский».
«Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве 5 государственных индустриальных парков. Один из них на 100 га в Ленинском городском округе построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура – все, что нужно нашим инвесторам, которых мы очень рады видеть и очень ценим. Сделаем парк настоящим городом в городе. Построим колледж для подготовки кадров, гостиницу, зеленые зоны, места отдыха и магазины, кафе, МФЦ, аптеки и спортивные площадки», — сообщил Воробьёв.Всего 5 таких парков планируется построить в Московской области. Они будут расположены таких городах, как: Дмитров, Одинцово, Раменское, Жуковский.
Первый и основной проект будет реализован в Ленинском районе. Все эти объекты будут соответствовать новому стандарту «5 в одном»: готовая ифраструктура, производственные боксы, помещения для малого бизнеса, профильные колледжи и социальная инфраструктура.
«Московская область у нас — лидер развития промышленной инфраструктуры: 70 индустриальных парков уже действуют на территории области, более 1,5 тысяч предприятий – резиденты индустриальных парков. Сегодня мы запускаем большой проект. Всего 5 подобных государственных индустриальных парков будут созданы в Подмосковье ближайшее время», — рассказал Алиханов.На территории индустриальной площадки резидентами и управляющей компанией суммарно планируется создать порядка 5000 рабочих мест для жителей региона.
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