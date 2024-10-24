В Подмосковье закупили более 1,8 тыс. единиц спецтехники для зимнего сезона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для подмосковных коммунальщиков накануне зимнего сезона закупили более 1,8 тыс. единиц спецтехники и оборудования. В их числе – манёвренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики, которыми можно в 2,5 раза быстрее убирать снег.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал первые машины представителям муниципалитетов и поговорил с механизаторами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, важно, чтобы эффективность и алгоритмы работы были максимально продуманы. Зимой, в экстремальные снежные дни, на коммунальщиков выпадает большая нагрузка. Техника пополнит парки 33 муниципалитетов – Балашихи, Красногорска, Ленинского, Коломны, Реутова, Фрязина и других.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье – около 15 тыс. дворов, которые приводят в порядок 2,4 тыс. единиц техники. Всего в этом году дополнительно закупили более 1,8 тыс. единиц. Это тракторы, мини-погрузчики, самосвалы, газели, ломовозы, ручные роторы и прочее. Поставить их коммунальным службам региона планируется до ноября.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Читайте также:
Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов
Воробьёв анонсировал запуск движения по Мытищинской хорде в декабре
В Подмосковье открыли две дороги в составе федеральной трассы М-5 «Урал»
«Хочу поблагодарить всех, кто заботиться о чистоте наших улиц и дворов. У нас большой регион, который живёт очень насыщенной жизнью. Каждый год стараемся усиливать всё, что касается уборочной техники для дорог и дворов. Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать в Подмосковье», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, важно, чтобы эффективность и алгоритмы работы были максимально продуманы. Зимой, в экстремальные снежные дни, на коммунальщиков выпадает большая нагрузка. Техника пополнит парки 33 муниципалитетов – Балашихи, Красногорска, Ленинского, Коломны, Реутова, Фрязина и других.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Эта техника нам очень нужна – всё новое, хорошее. Работать будет комфортно, даже кондиционеры есть. Техника многофункциональная: она чистит и дворы, и общественные пространства, может грузить и вывозить. Это подспорье в работе, если в этом году будет такая же снежная зима, как в прошлом», – поделился механизатор из Богородского округа Иван Чайковский.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье – около 15 тыс. дворов, которые приводят в порядок 2,4 тыс. единиц техники. Всего в этом году дополнительно закупили более 1,8 тыс. единиц. Это тракторы, мини-погрузчики, самосвалы, газели, ломовозы, ручные роторы и прочее. Поставить их коммунальным службам региона планируется до ноября.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Было очень важно в этом году усилить ещё и малую механизацию, например, приобрести дополнительные роторы. У жителей очевидный запрос на своевременную уборку дворов, и мы понимаем, что убрать их после снегопада лишь с помощью лопат весьма сложно. Поэтому сделали упор не только на погрузчики, но и на роторы», – добавил губернатор.Он напомнил, что прошлая зима в регионе была экстремальной по количеству выпавшего снега, и выразил надежду, что в этом году она будет более щадящей.
Читайте также:
Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов
Воробьёв анонсировал запуск движения по Мытищинской хорде в декабре
В Подмосковье открыли две дороги в составе федеральной трассы М-5 «Урал»
Лора Луганская